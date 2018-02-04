Roma, 6 maç sonra kazandı; Cengiz Ünder, Serie A tarihine geçti

İtalya Serie A'nın 23. haftasında Roma, deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren tek golü Cengiz Ünder kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 43. saniyede topu ağlarla buluşturmayı başardı.

1997 doğumlu Ünder, sezon başında Medipol Başakşehir'den 15 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olduğu Roma'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

Aynı zamanda Roma formasıyla Serie A'da gol atan ilk Türk futbolcu olan Cengiz Ünder'in 43. saniyede kaydettiği gol, sarı-kırmızılıların Serie A'da Ocak 2012'den bu yana attığı en hızlı ikinci gol oldu. Ünder'in attığı bu gol, Roma'nın son 6 yılda attığı en hızlı gol olarak tarihe geçti.

Roma, Hellas Verona deplasmanında 51'de Lorenzo Pellegrini'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Teknik direktör Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma, bu sonuçla puanını 44'e yükseltti. Düşme hattında bulunan Hellas Verona ise 16 puanda kaldı.

Roma teknik direktörü Di Francesco, "Cengiz'le alakalı biraz daha sabır gerekiyor. O, henüz iyi İtalyanca konuşamasa da, ondan istediklerimi anlamaya başlayan bir çocuk. Onun adına çok mutluyum" açıklaması yaptı.