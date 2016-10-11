Roma, 2024 Olimpiyat Oyunları adaylığından çekildi

İtalya'nın başkenti Roma, belediye başkanı Virginia Raggi'nin olumsuz tavrı nedeniyle 2024 Olimpiyat Oyunları adaylığından çekildi.

Karar bugün Roma'da bir basın tolantısı düzenleyen İtalya Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago tarafından açıklandı.

Giovanni Malago, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) bir mektup yazarak adaylık başvurusunu durdurduğunu söyledi.

Malago, Roma Belediyesi'ne yönelik eleştirilerini sürdürerek, "ideolojik ve demogojik" sebeplerle takınılan tavrın kente zarar verdiğini belirtti.

"Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden gelecek parayı, 177 bin yeni istihdamı ve 2017-2023 arasında yüzde 2,4'lük bir zenginlik artışını reddetmek sorumsuzluktur" diyen Malago, şu soruyu yöneltmeden de edemedi:

"Uluslararası alanda ne kadar rezil olduğumuzun farkında mısınız?"

Haziran ayında yapılan yerel ve bölgesel seçimlerde sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nden Roma Belediye Başkanı seçilen Virginia Raggi geçen ay yaptığı açıklamada Olimpiyat adaylığına destek vermediğini söylemişti.

Virginia Raggi yaptığı açıklamada, Olimpiyatların Roma'yı "borç ve çimentoya" boğacağını belirterek, "Olimpiyatlara evet demek sorumsuzluk olur" şeklinde konuşmuştu.

Seçim kampanyası sırasında da Olimpiyat adaylığından çekilme vaadinde bulunan Virginia Raggi'nin bu sözünü tutması seçmenini memnun etmiş; İtalya Olimpiyat Komitesi'nin, hükümetin ve iş çevrelerinin tepkisini çekmişti.

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago ise Belediye Başkanı'nı halkı yanlış bilgilendirmekle suçlamıştı.

Belediye Meclisi ise Raggi'nin açıklamasından yaklaşık bir hafta sonra kentin Olimpiyat adaylığından çekilmesine yönelik bir önergeyi kabul etmişti.

Adaylık konusunda son karar İtalya Olimpiyat Komitesi'ne ait olsa da, kent yönetiminin desteğini çekmesi yarışta Roma'nın elini zayıflatmıştı.

2024 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak için yarışacakları açıklanan 5 aday kent arasında Roma'yla birlikte, Los Angeles, Hamburg, Budapeşte ve Paris de yer alıyordu.

Almanya'nın Hamburg kenti de geçen yıl yapılan halk oylamasında "Hayır" oyu çıkması üzerine yarıştan çekilmişti.

Roma'nın da çekilme kararıyla, 2024 Olimpiyatları için Los Angeles, Budapeşte ve Paris arasında seçim yapılacak.

Seçilecek ev sahibi kent, IOC'nin Eylül 2017'de de Peru'nun başkenti Lima'da yapacağı toplantıda açıklanacak.