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Ekonomi

Rolls-Royce yaklaşık 2 bin işçi çıkarmayı planlıyor

İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce şirketi, küresel finansal krizin ürünlerine olan talebi düşürmesi nedeniyle gelecek yıl 1500 ila 2 bin işçiyi çıkarmayı planl&#

21 Kasım 2008 02:00

İngiliz uçak motoru üreticisi Rolls-Royce şirketi, küresel finansal krizin ürünlerine olan talebi düşürmesi nedeniyle gelecek yıl 1500 ila 2 bin işçiyi çıkarmayı planlıyor.

Şirket yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Derby kentindeki montaj ve test tesisinden 140 işçi çıkaracağını, bunun 2009 yılında dünya çapında çıkarmayı planladıkları 1500 ila 2 bin işçinin ilk bölümünü oluşturduğunu bildirdi. Açıklamada şirketin, ekonomik görünümün belirsizliği ile "Airbus A380" ve "Boeing 787 Dreamliner" gibi projelerde gecikmenin talebi düşürmesi nedeniyle maliyetlerini ve üretimin azaltmak için işçi çıkarmaya karar verdiği ifade edildi. Şirketin üst yöneticisi John Rose, "Dünya ekonomisi zorlu bir sürece girerken maliyeti düşürmeye ve rekabet edebilirliğe odaklanmaya kararlıyız" dedi. Ocak ayında bu yıl 2 bin 300 kişiyi işten çıkaracağını açıklayan şirket, 22 bin 100’ü İngiltere’de olmak üzere dünya çapında 39 bin kişiyi istihdam ediyor.

Boeing uçak şirketi, "Boeing 787 Dreamliner" uçağının ilk uçuşunun 2009 yılına kadar, Airbus firmasının ana ortağı Avrupa Havacılık Savunma ve Uzay Şirketi de (EADS), "Airbus A380" süper jumbo uçağının teslimatının 2010 yılına kadar erteleneceğini açıklamıştı. Bu arada Boeing de ABD’nin Kansas eyaletindeki Wichita kentinde bulunan fabrikasından 800 kişinin işine son verecek.

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