-ROLLS ROYCE GHOST ANKARA'DA ANKARA (A.A) - 25.12.2010 - İngiliz lüks otomobil firması Rolls-Royce'un Ghost (Hayalet) modeli, tüm dünyayla birlikte Ankara'da görücüye çıktı. Rolls-Royce Ghost modelini Ankara'ya getiren Alkan Otomotiv, Turan Güneş Bulvarı'ndaki Auto Show'unda düzenlenen kokteyle lüks otomobili basına tanıttı. Ankara iş dünyası ve basının yoğun ilgi gösterdiği tanıtım kokteylinde soruları yanıtlayan Alkan Otomotiv Genel Müdürü Alkan Şenyürek, satışa sundukları ''Ghost'' modeline İstanbul ve Ankara'dan çok sayıda telep geldiğini söyledi. Piyasa değeri aksesuarlarla değişmekle birlikte 800 bin avro (1,6 milyon lira dolayında) olduğunu bildiren Şenyürek, Ghost gibi lüks modelleri alanların zengin müşteriler olduğunu ve ödemeyi peşin yaptıklarını söyledi. -GHOST- Özel tasarlanan ve el yapımı olan Rolls-Royce Ghost'un motoru 500 beygir. 5 kişinin rahatça yolculuk edebileceği genişlikteki araçta, özel havalı süspansiyon sistemi konforu sunuluyor. Lüks otomobil, sahip olduğu bu havalı süspansiyon sistemiyle arka koltuklarda seyahat eden bir yolcunun bir taraftan diğer tarafa geçmesini algılayabiliyor. Otomobilin bir çok yerine yerleştirilmiş olan sensörlerle entegre bilgisayar sistemi bilgileri 2,5 mili saniyede alıyor ve amortisörlerle bağlantı kurarak doğru koşulları hazırlıyor. Havalı süspansiyon sistemiyle Ghost'u alçaltmak ve yükseltmek de mümkün.