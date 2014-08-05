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Dünya
Deutsche Welle

Roland Koch istifa etti

Bir dönem Başbakan Merkel'in partisi CDU'nun güçlü isimleri arasında yer alan Roland Koch, 3 yıl önce başladığı inşaat devi Bilfinger'in yönetim kurulu başkanlığından istifa etti.

05 Ağustos 2014 12:52

Hessen eyaleti eski başbakanlarından Roland Koch, 2010 yılında siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Koch, ayrıldığı dönemde Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) güçlü isimleri arasında anılıyordu.

Koch, 2011 yılında özel sektöre geçerek Almanya'nın önde gelen inşaat gruplarından Bilfinger'in yönetim kurulu başkanlığını üstlenmişti.

Roland Koch, bu görevinden istifasını dün açıkladı. Koch, gerekçe olarak Bilfinger grubunun bozulan işlerini gösterdi.

Koch'tan boşalan görevi 2015 mayıs ayına kadar denetim kurulu başkanı Herbert Bodner üstlenecek. Bodner, uzun yıllar grubun yönetim kurulu başkanlığını yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BirBaşbakan MerkelCDURoland KochBilfingerHrıstiyan Demokrat Birlik PartisiAlmanyaKochHerbert BodnerDeutsche Welle Türkçe DW/dpa/NHBK

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