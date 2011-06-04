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ROLAND GARROS'UN YENİ KRALİÇESİ Lİ ANKARA (A.A)

04 Haziran 2011 21:56

-ROLAND GARROS'UN YENİ KRALİÇESİ Lİ ANKARA (A.A) - 04.06.2011 - Sezonun 2. Grand Slam'i olan Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) kadınlarda şampiyon Çinli Li Na oldu. Turnuvanın kadınlar finalinde, geçen yılın şampiyonu 5 numaralı seri başı İtalyan Francesca Schiavone, 6 numaralı seri başı Li Na ile karşılaştı. 29 yaşındaki Li, Schiavone'yi 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek şampiyon oldu. Philippe Chatrier kortundaki maçın 39 dakika süren ilk setini 6-4 Li kazandı. İlk sette çok etkili görünen Li, 3 kez rakibinin servisini kırma şansı yakaladı ancak birini değerlendirebildi. Li, 69 dakika süren ikinci sete de üstün başladı ve ilk oyunda rakibinin servisini kırdı. Li, 4-2 öndeyken servisini kırdırdı ve Schiavone servis attığı oyunu kazanarak durumu 4-4'e getirdi. Oyunlarda durum 6-6 olunca ''tie-break''e gidildi ve ''tie-break''de rakibine 7-0 üstünlük sağlayan Li, 2. seti 7-6, maçı da 2-0 kazandı. Geçen yılın şampiyonu Schiavone'nin 3 kez ''ace'' attığı maçta, Li hiç ''ace'' atamadı. Maçta Schiavone hiç çift hata yapmazken, Li sadece 1 kez çift hata yaptı.  -TEKLERDE İLK ÇİNLİ- Li, böylece bir Grand Slam turnuvasında teklerde şampiyon olan ilk Çinli oldu. Li Na, bu yıl Avustralya Açık'ta da final oynamış ve Kim Clijsters'a yenilmişti. Daha önce Çinli tenisçiler kadınlar ve karışık çiftlerde Grand Slam turnuvası kazanmış, ancak teklerde bu başarıyı gösterememişti. Kariyerindeki 5. turnuva şampiyonluğunu kazanan Li Na, ilk kez toprak zeminde oynanan bir turnuvada şampiyon oldu. Li, pazartesi açıklanacak bayanlar dünya sıralamasında 7. sıradan 4. sıraya yükselecek ve bu listede ilk 5'e giren ilk Çinli olacak. 

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