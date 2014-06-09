Roland Garros'un kralı 9. kez Rafael Nadal

Sezonun ikinci "grand slam" tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek erkekler final maçında, 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic'i, 3-6, 7-5, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek buradaki 9. şampiyonluğuna ulaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Paris'te düzenlenen 113'üncü Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın 15. ve son gününde yapılan tek erkekler finali, 2012'nin finalinde ve geçen yılın yarı finalinde kıyasıya maçlar çıkaran dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile dünya 2 numarası Sırp Novak Djokovic'i bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Djokovic'in servisleriyle başlayan maçın ilk 7 oyununda iki tenisçi de servis oyunlarını aldı (4-3). Sırp raket, 8. oyunda karşılaşmada ilk servis kırma puanını yakalayan taraf oldu. Nadal, servisini 2 kez savundu ama Djokovic, 3. denemesinde başarılı oldu ve 5-3 öne geçti. Nadal, sonraki oyunda 2 kez servis kırma puanı oynadı ancak talihsiz şekilde top, 2 defa raketinin çerçevesine çarptı. Skoru 40-40'a getiren Djokovic, devamında ilk seti 6-3 kazandı.

İkinci sete Nadal servis kullanarak başladı. Karşılıklı servis oyunlarının kazanıldığı 5 oyundan sonra İspanyol tenisçi, 6. oyunda servis kırdı ve 4-2 üstünlük yakaladı. Fakat Djokovic'in 9. oyunda servis kırıp sonraki servis oyununa da tutunmasıyla sete denge geldi (4-4). Setin kalan bölümü psikolojik savaşa sahne oldu. 12. oyunda servis kırma fırsatı yakalayan Nadal, bundan faydalandı ve seti 7-5 alarak karşılaşmayı 1-1'e getirdi.

Psikolojik üstünlüğü ele geçiren Nadal, 3. sete hızlı başladı ve 3-0 üstünlük kurdu. Bu bölümde ritmini kaybeden Djokovic'in vücut dili iyi sinyaller vermedi. Maça yeniden ortak olmaya çalışan Djokovic, Nadal'ın 4-2 önde girdiği 7. oyunda skor 40-40'ken basit hata yapınca raketini fırlattı ve seyirciden tepki gördü. Sırp tenisçinin 11 dakika süren oyunda servis kırma şansı yakalamasına rağmen Nadal, sağlam durdu ve servisini korudu (5-2). Nadal, 8. oyunda 15-40 geriye düşmesine rağmen rakibinin art arda basit hataları sonrası seti 6-2 kazanarak maçta 2-1 öne geçti.

4. setin 6. oyununda Nadal, basit hata sayısı git gide artan Djokovic'in servisini kırarak rakibine 4-2 üstünlük kurdu ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti fakat sonraki oyunda yaptığı hatalar yüzünden bu fırsatı tepti. Servis kıran Djokovic, 8. oyunu da alarak adeta hayata döndü (4-4). Kritik 9. oyunu zorda olda kazanan Nadal, Djokovic'in servisini de kırarak seti 6-4, 3,5 saat süren maçı da 3-1 aldı ve Roland Garros'daki 9. şampiyonluğuna uzandı.

Djokovic'e karşı çıktığı 42. maçta 23. galibiyetini elde eden Nadal, tek erkekler şampiyonuna verilen "Silahşörler Kupası"nın yanı sıra 1 milyon 650 bin avro para ödülünün de sahibi oldu.

Nadal, bu şampiyonluğuyla daha önce kendisi ve İsveçli unutulmaz raket Björn Borg'un elinde bulunan "Roland Garros'u peş peşe kazanma" rekorunu tarihe gömdü ve "Fransa Açık'ı üst üste 5 kez kazanan ilk erkek tenisçi" unvanını aldı.