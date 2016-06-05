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Spor

Roland Garros'ta şampiyon Garbiñe Muguruza

21 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams bu alanda 22 şampiyonlukla zirvede yer alan Steffi Graf'ı yakalama şansını bir kez daha kaçırdı

05 Haziran 2016 11:14

Roland Garros tek kadınlar finalinde Birleşik Amerikalı rakibi Serena Williams'ı 7-5 6-4'lük setlerle mağlup eden İspanyol raket Garbiñe Muguruza ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar klasmanının 4 numarasında bulunan Muguruza, dünya 1 numarasının agresif oyunu karşısında geri adım atmadı. Karşılıklı servislerin kırıldığı ilk sette rakibinin servisini 11. oyunda bir kez daha kıran İspanyol raket, seti noktalamak için kullandığı servis 12. oyunda iki servis kırma puanı çevirip ilk seti 7-5'le hanesine yazdırdı.

Eurosport'taki habere göre, ikinci setin ilk üç oyununda da raketler servis oyunlarına tutunamazken, avantajı yakalayan Muguruza set sonuna kadar üstünlüğünü korudu. Serena'nın servis kullandığı 9. oyunda bulduğu 4 maç puanı şansını değerlendiremedi, ancak bir sonraki servis oyununu sıfıra karşı kazanarak 1 saat 44 dakika süren maça nokta koydu.

Kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğuna ulaşan Garbiñe Muguruza, 1994'te Amerika Açık şampiyonluğuna ulaşan Arantxa Sanchez Vicario'nun ardından bir Grand Slam'de mutlu sona ulaşan ilk İspanyol kadın raket olmayı başardı.

Müzesinde 21 Grand Slam tekler şampiyonluğu bulunan Serena Williams ise bu alanda 22 şampiyonlukla zirvede yer alan Steffi Graf'ı yakalama şansını bir kez daha kaçırdı. Birleşik Amerikalı raket geçtiğimiz yıl Amerika Açık ve bu sezon Avustralya Açık'ın ardından üst üste 3. kez bir Grand Slam finalinde mağlup ayrıldı.

 

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