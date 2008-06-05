Roland Garros'da yarı finalistler belli oldu

Başkent Paris'teki Stade Roland Garros Kortları'nda düzenlenen toplam 15 milyon 576 bin euro (yaklaşık 30 milyon 500 bin YTL) ödüllü turnuvanın 11'inci gününde, tek erkeklerde dünya klasmanında ilk sırada bulunan turnuvanın 1 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer, çeyrek finalde, 24 numaralı seribaşı Şilili Fernando Gonzalez'i 2-6,6-2, 6-3 ve 6-4 yendi.



Fransız Gael Monfils de sürpriz yaparak, 5 numaralı seribaşı İspanyol David Ferrer'i 6-3, 3-6,6-3 ve 6-1'lik setlerle 3-1 mağlup etti.



2 yıldır bu turnuvanın finalini yitiren Federer ve genç raket Monfils, yarı finalde eşleşmiş oldu.



Dünkü maçlar sonucunda ise tek erkeklerin yarı finalinde mücadele edecek diğer isimler, 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile 3 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokoviç olmuşlardı.



Tek bayanlarda ise 4 numaralı seribaşı Rus Svetlana Keznetsova, Estonyalı Kaia Kanepi'ye 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0, 13 numaralı seribaşı Rus Dinara Safina da yurttaşı olan iki yıl öncesinin İstanbul Cup Şampiyonu 7 numaralı seribaşı Elena Dementieva'ya 4-6, 7-6 (7-5) ve 6-0'lık setlerle 2-1 üstünlük sağlayarak, yarı finalist oldu.



Dünkü maçlar sonunda da 2 numaralı seribaşı Sırp Ana Ivanoviç ve vatandaşı 3 numaralı seribaşı Jelena Jankoviç, tek bayanlar yarı finalinde karşılaşacak diğer isimler olmuşlardı.



Turnuvada yarın TSİ 15.00'den itibaren tek bayanlar yarı final maçları yapılacak. Tek erkeklerin yarı final maçları ise 6 Haziran Cuma günü oynanacak.