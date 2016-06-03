Roland Garros'da finalin adı Djokovic-Murray

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek erkeklerde finalistler belli oldu.

Paris'te devam eden turnuvada, tek erkekler yarı final karşılaşmasında, 2 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Andy Murray ile 3 numaralı seribaşı ve geçen yılın şampiyonu İsviçreli Stanislas Wawrinka karşılaştı. Murray, 6-4, 6-2, 4-6 ve 6-2'lik setlerle rakibini 3-1'le geçerek finale yükseldi.

Dünya 1 numaralı raketi Sırp Novak Djokovic de, yarı finalde dünyanın 15 numarası Avusturyalı Dominic Thiem'i yenerek adını finale yazdırmıştı.

İki ismin de Fransa Açık'ta şampiyonluğu yok

Bu sonuçlarla tek erkeklerde final maçı Djokovic ile Murray arasında oynanacak. İki tenisçinin de Fransa Açık'ta şampiyonluğu bulunmuyor.

Djokovic ile Murray arasındaki tek erkekler final karşılaşması pazar günü oynanacak.