-ROLAND GARROS YARIN BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - Sezonun 2. Grand Slam turunvası olan Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) yarın yapılacak ilk tur maçlarıyla başlayacak. Toplam 7 milyon 884 bin avro ödülün dağıtılacağı turnuvada, erkeklerde dünya sıralamasının bir numarası olan Rafael Nadal, 6. Roland Garros zaferini kazanmak, sıralamadaki en yakın takipçisi Navok Djokovic ise şampiyonluğun yanı sıra, en azından finale yükselerek en iyi başlangıç rekorunu ele geçirmek için mücadele verecek. Her ne kadar Nadal Djokovic'i, Djokovic de Nadal'ı favori olarak gösterse de sezon başından bu yana yakaladığı üstün formunu sürdüren ve İspanyol rakibini bu yıl içinde 4 kez yenmeyi başaran Djokovic, toprak kortun yeni kralı olmaya yakın görünüyor. Sırp rakibine, Roma ve Madrid'deki toprak kortlarda oynanan turnuvaların finalinde kaybeden Nadal, sezonun ikinci büyük turnuvasını kazanamaması veya finalden önce elenmesi ve Djokovic'in şampiyon olması veya finale yükselmesi halinde erkekler sıralamasında 2 numaraya gerileyecek ve yerini Djokovic'e bırakacak. Nadal, şampiyon olması halinde ise Bjorn Borg'a ait 6 Roland Garros şampiyonluğu rekorunu egale etmiş olacak. Erkekler sıralamasında bir numarayı Nadal'a devretmesinden bu yana kendisinden beklenen çıkışı gerçekleştiremeyen ve rolünü istemeye istemeye Djokovic'e devreden İsviçreli Roger Federer ise uzun zamandan bu yana ilk kez birden çok tenisçinin gölgesinde kaldı ve az şans verilen şampiyonluk adayları arasında gösterildi. Roland Garros'un 2009 yılı şampiyonu Federer, Ağustos ayında 30 yaşında olacak ve bu turnuvada elde edeceği başarıyla hala en büyükler arasında olduğunu göstermeye çalışacak. -KADINLARDA CLIJSTERS İLE SHARAPOVA FAVORİ- Williams kardeşlerin sakatlıkları nedeniyle katılamadıkları turnuvada, Rus Maria Sharapova ile Belçikalı Kim Clijsters kadınlarda favori olarak gösteriliyor. Grand Slam'lerdeki son şampiyonluğunu 2008 yılında Avustralya Açık'ta kazanan 24 yaşındaki Sharapova, bir dizi sakatlıktan kurtulmasının ardından, eskisi gibi oynayamayacağını iddia edenleri utandırmayı başardı ve sezon başından bu yana elde ettiği dereceleri ve performansıyla Fransa Açık'ın en büyük favorileri arasında olduğunu kanıtladı. Roma'da geçen hafta sonlanan turnuvayı kazanan Sharapova, WTA listesinde 7. sıraya yükselerek, Kasım 2008'den bu yana en iyi çıkışını da yapmış oldu. Kadınlarda favori gösterilen bir diğer isim ise Belçikalı Kim Clijsters. Dünyanın eski bir numarası olan ve verdiği uzun aradan sonra tenise muhteşem bir dönüş yapan Clijsters, birkaç aydır maç yapmasına engel olan sakatlığından yeni kurtuldu ve tam olarak hazır hissetmemesine rağmen Roland Garros'taki yerini aldı. Dünyanın bir numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki'ye ise Sharapova ile Clijsters'a oranla daha az şans tanınıyor. Herhangi bir Grand Slam şampiyonluğu bulunmamasına rağmen bir numara olmasından kaynaklanan eleştirilere son vermek isteyen 20 yaşındaki tenisçi, bu yıl sıralamadaki yerini, Dubai, Indian Wells ve Charleston'da kazanarak muhafaza etti.