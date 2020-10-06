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Spor

Roland Garros'ta 'şike' soruşturması

06 Ekim 2020 19:46

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) oynanan birinci tur karşılaşmasında şike yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

AFP'nin haberine göre, savcılık, çift kadınlar 1. turdaki  Andreea Mitu/Patricia Maria Tig - Yana Sizikova/Madison Brengle karşılaşması için şike şüphesiyle soruşturma açtı.

Müsabakada anormal canlı bahis hareketleri tespit edildiği, sporcuların üst üste iki kez servis kırdırdığı iddia ediliyor. Bahis şirketlerine de sıçrayan soruşturmada sporcuların anormal bahis hareketliliğinde paylarının olup olmadığı araştırılıyor.

1 Ekim'de başlatıldığı belirtilen soruşturmanın birkaç hafta içinde tamamlanacağı belirtildi.

30 Eylül'de oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Mitu-Tig ikilisi, turnuvaya üçüncü turda veda etmişti.

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