Roland Garros 5. kez Nadal'ın

T24 - Rafael Nadal, Robin Söderling'i üç sette yenerek Roland Garros'u beşinci kez kazandı.



Nadal, geçtiğimiz yıl dördüncü turda mağlup olduğu Söderling'i bu kez finalde yenerek Roland Garros'ta beşinci kez tek erkekler şampiyonu oldu.



İspanyol tenisçi, altıncı kez katıldığı Fransa Açık'ta kendisini yenen tek tenisçi olan Söderling'e 6-4, 6-2, 6-4'lük setlerle üstünlük sağladı.



Kariyerinde yedinci kez grand slam turnuvası kazanan Nadal, yeni dünya klasmanında Roger Federer'i geçerek bir numaraya yükselecek.



Roland Garros'ta üst üste ikinci kez finalde kaybeden Söderling, Nadal karşısında beklentilerin çok altında kaldı. İsveçli tenisçi, Nadal'ın 16 basit hatasına karşılık tam 45 basit hata yaparken, ilk servislerde topu oyuna sokma oranı yüzde 56'da kaldı.



Açılış setinin beşinci oyununda servis kıran Nadal, avantajını sonuna kadar koruyarak ilk seti 55 dakikada noktaladı.



En büyük silahı olan ilk servislerde topu oyuna sokmakta zorlanan Söderling, yine beşinci oyunda servisini kırdırarak avantajı Nadal'a kaptırdı ve ikinci seti de kaybetti.



Üçüncü sete servis kırarak başlayan Nadal, Söderling'in geri dönmesine izin vermedi ve Roland Garros'u ikinci kez set kaybetmeden kazandı.









