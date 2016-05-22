"Roketlerin hedefindeki Kilis'e 'demir kubbe' geliyor"

IŞİD’li teröristler tarafından atılan Katyuşa roketleri yüzünden tedirgin yaşayan Kilis’in savunmasını ‘Serhat’ ve ‘Korkut’ üstlenecek. Aselsan’ın ürettiği ‘Korkut’ hava savunma sistemi, yine Aselsan üretimi olan ‘Serhat’ radar sistemiyle birlikte Kilis’e yerleştirilecek

18 Ocak'tan bu yana 50 roketatar mermisinin isabet ettiği Kilis'e, İsrail'in Gazze'den atılan roketlere karşı geliştirdiği alçak irtifa hava savunma sistemi olan 'Demir Kubbe'nin yerleştirileceği öne sürüldü.

Milliyet'te yer alan haberde, "Terör örgütü IŞİD’in Suriye’den attığı roketler nedeniyle huzursuz günler geçiren Kilis’e yeni hava savunma sistemi kuruluyor. Aselsan’ın ürettiği ve “Korkut” adı verilen hava savunma sisteminin, yine Aselsan’ın ürettiği “Serhat” adlı radar sistemi ile birleştirilerek Kilis’e yerleştirilmesinde son aşamaya gelindi. Birleştirilmiş savunma sisteminin çalışmaya başlamasıyla Suriye’den atılan Katyuşalar havada etkisiz hale getirilecek" ifadesi kullanıldı.

Tolga Şardan'ın imzasıyla yayımlanan (22 Mayıs 2016) haber şöyle:

IŞİD’in Suriye’den attığı roketler nedeniyle huzursuz günler geçiren Kilis’e yeni hava savunma sistemi kuruluyor. Aselsan’ın ürettiği ve “Korkut” adı verilen hava savunma sisteminin, yine Aselsan’ın ürettiği “Serhat” adlı radar sistemi ile birleştirilerek Kilis’e yerleştirilmesinde son aşamaya gelindi. Birleştirilmiş savunma sisteminin çalışmaya başlamasıyla Suriye’den atılan Katyuşalar havada etkisiz hale getirilecek. Ayrıca, hükümet roketlerin düşmesiyle yaşamını yitirenlerin ailelerine “şehit ailelerine tanınan haklar”dan faydalanması için düzenleme yapacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, yeni başbakanla birlikte önümüzdeki günlerde Kilis’e gidecek.

Koalisyon güçlerinin IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonları sonrasında yılbaşından bu yana Suriye’nin Türkiye sınırı yakınlarından Kilis’e 50’den fazla roket düşmesinin yarattığı huzursuzluğun giderilmesi için bir dizi önlemler alınmaya başlandı.

İki sistem birleştirilecek

IŞİD kontrolündeki bölgelerden atılan ve Rus yapımı Katyuşa roketlerinin kullanıldığı saldırılarda 20’den fazla Türk ve Suriyelinin yaşamanı yitirmesini önlmek amacıyla Aselsan devreye girdi.

Milliyet’in aldığı bilgiye göre, IŞİD roketlerine karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırtına obüsleri ve toplarla yapılan atışlarından yeterli sonucun alınamaması üzerine kent güvenliğinin sağlanması için Aselsan’ın ürettiği hava savunma sisteminin Kilis’e kurulmasına karar verildi.

Son rötuşları yapılan “Korkut” adındaki hava savunma sistemi, yine Aselsan tarafından üretilen “Serhat” adlı hava radar sistemi ile birleştirilecek.



Birleştirilmiş sistemin kullanılmaya başlanmasıyla Suriye’den atılacak Katyuşalar, “Serhat” radar sistemince tespit edilip takibe alınacak ve “Korkut” savunma sistemi devreye girerek roketin düşmesine 4 kilometre kala havada imha edilecek.

HIMERS ve silahlı İHA’lar

Aselsan mühendislerinin, Korkut hava savunma sistemini günümüzden geri teknolojiyi kullanan Katyuşa roketlerine göre biçimlendirmeye çalıştıkları ve kısa süre içinde sistemin Kilis’e kurulacağı öğrenildi.



Kilis’in hava güvenliğinin sağlanması için Korkut ve Serhat adlı ikili hava savunma sisteminin yanı sıra daha önce görüşmeleri yapılan HIMERS savunma sisteminden 2 batarya Kilis’e getirilecek. İki HIMERS bataryasının kurulacağı bölgelerin tespit çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Ayrıca yine silahlı İHA’ların Kilis’e getirilmesi konusunda ABD ile anlaşmaya varıldı. Böylelikle IŞİD roketlerine karşı bir dizi önlem alınmış olacak.

Ölenler şehit sayılacak

Hükümet IŞİD roketleriyle yaşamını yitiren Kilislilerin “şehit ailesi” sayılması için harekete geçti. Yapılması planlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle roket saldırılarında yaşamını yitirenlerin ailelerine devlette işe yerleştirilmeleri ve diğer olanaklardan faydalanmaları sağlanacak.

Erdoğan da Kilis’e gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da önümüzdeki günlerde Kilis’i ziyaret edeceği öğrenildi. İstanbul’da geçen hafta İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Kilis heyetini kabul edip kentteki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan’ın, yeni başbakanla birlikte Diyarbakır’dan sonra Kilis’e gelmeyi planladığı ifade edildi.

Irak’tan Suriye’ye ağır silah geliyor

Öte yandan, IŞİD’in Irak’tan silah ve mühimmat getirdiği de tespit edildi. İstihbarat birimleri, halen Kilis’in karşısında Suriye topraklarında etkisini sürdüren IŞİD’in, son bir kaç gün içinde bazı bölgeleri yeniden kontrolüne aldığını ortaya çıkardı. İstihbarat birimleri, IŞİD’in son dönemde Irak sahasından Suriye’deki bölgelere ağır silah ve mühimmat sevkiyatı yaptığını belirledi.

İsrail’in ‘Demir Kubbe’si nedir?

İsrail’in ünlü Demir Kubbe (Iron Dome) hava savunma sistemi, kısa mesafeli füzeler ve havan mermilerini engelliyor. Demir Kubbe, 2006 yılında Hizbullah’la yaşanan savaş sırasındaLübnan’dan ateşlenerek İsrail kasabalarını vuran füzeleri ve Hamas’ın 2007 yılından bu yana kontrol ettiği Gazze Şeridi’nden atılan füzeleri engelleme amacıyla devlet destekli Rafael Gelişmiş Savunma Sistemleri şirketi tarafından geliştirildi.

Kamyon tarafından çekilen her ünite, Rus Katyuşa tipi kısa mesafeli füzeleri ve aynı zamanda havan mermilerini imha etmek için radar güdümlü füze fırlatıyor. Gazze Şeridi’ne yönelik son operasyonda Hamas tarafından 222 roket atılırken, Demir Kubbe’nin yüzde 90 başarı oranında bu roketleri engellediği açıklanmıştı.

Sistem karadan karaya atılan roketleri ve havan topu atışlarını tespit etmek için savaş uçaklarının üzerinde çeşitli füze dedektörleri kullanıyor. Hızlı bir kalibrasyon, ateşlenen füzenin nüfuslu bir alana atılıp atılmadığına karar veriyorDemir Kubbe, fırlatılan füzeyi patlatmak için en güvenli bölgeyi belirliyor. Sistem, 5 ile 70 km arasında atılan füzelere karşı kent genişliğinde koruma sağlıyor. Bir Demir Kubbe bataryasının fiyatı ise 50 milyon dolar.