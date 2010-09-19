T24 LogoT24 Logo
Dünya

ROKETLE OYUN ÖLÜM GETİRDİ KUNDUZ (A.A)

19 Eylül 2010 15:32

-ROKETLE OYUN ÖLÜM GETİRDİ KUNDUZ (A.A) - 19.09.2010 - Afganistan'da, köyde buldukları roketle oynayan 8 çocuk, roketin patlaması sonucu öldü. Kunduz vilayetinin Ali Abad bölgesindeki olayda, 7 çocuk olay yerinde ölürken, diğeri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, roketin, dün seçimi engellemek isteyen Taliban tarafından fırlatılmış ancak patlamamış olabileceğini veya planlanan bir saldırı için saklanmış olabileceğini söylediler. Afganistan'da, Sovyetler Birliği'nin işgaliyle başlayan ve ABD işgaliyle devam eden 30 yıllık iç savaştan kalan patlamamış bomba ve mayınlar yüzünden binlerce kişi öldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24