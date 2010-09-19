-ROKETLE OYUN ÖLÜM GETİRDİ KUNDUZ (A.A) - 19.09.2010 - Afganistan'da, köyde buldukları roketle oynayan 8 çocuk, roketin patlaması sonucu öldü. Kunduz vilayetinin Ali Abad bölgesindeki olayda, 7 çocuk olay yerinde ölürken, diğeri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yetkililer, roketin, dün seçimi engellemek isteyen Taliban tarafından fırlatılmış ancak patlamamış olabileceğini veya planlanan bir saldırı için saklanmış olabileceğini söylediler. Afganistan'da, Sovyetler Birliği'nin işgaliyle başlayan ve ABD işgaliyle devam eden 30 yıllık iç savaştan kalan patlamamış bomba ve mayınlar yüzünden binlerce kişi öldü.