-Roket saldırısını Abdullah Azzam Tugayları üstlendi TEL AVİV (A.A) - 19.08.2011 - Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki liman kenti Aşdod'a atılan Grad roketinin sorumluluğunu, Gazze'de ismi yeni yeni duyulmaya başlanan ve El Kaide ile bağlantılı olduğu ifade edilen Abdullah Azzam Tugayları üstlendi. Grup tarafından yapılan açıklamada, ''roket saldırısının, İsrail'in işlediği, son olarak Halk Direniş Komitelerinin askeri liderliğinin suikasta uğraması da dahil suçlara karşı, (Gazze Şeridi'nden) devam eden normal cevabın bir parçası'' olduğu bildirildi. Bu arada, Aşdod'a atılan iki Grad roketinden yaralananların sayısı 10'a yükseldi; yaralıların 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. İsrail uçakları ise Gazze Şeridi'nde çeşitli hedefleri bombalamayı sürdürüyor. Öğle saatlerinde Gazze kentinin Şati mülteci kampı ve Zeytin Mahallesi'nde, bölgenin güneyindeki Han Yunus ile Han Yunus'un hemen yakınındaki Nuseyrat mülteci kampında bazı hedefler vuruldu. Nuseyrat kampındaki bombalamada bir Filistinlinin hafif yaralandığı bildirildi. İslami Cihad'ın Kudüs Radyosu da kısa bir süre önce Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugaylarının boşaltılan eski Yahudi yerleşimi Netzarim'deki bir eğitim alanını vurduğunu kaydetti. İsrail uçaklarının özellikle bölgede yönetimi elinde bulunduran Hamas hükümetine ait binalarla, askeri karakolları ve bazı tesisleri hedef aldığı belirtiliyor. Dünkü Eylat saldırılarının ardından Hamas, bina ve karakolları tümüyle boşaltmıştı. Dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, Mısır ile Gazze arasındaki tünellerde de tüm çalışmaların durdurulduğu bildirildi. Söz konusu tünellerin birçoğu, Gazze'ye mal girişlerinin kolaylaştırılmasına rağmen, yine de Mısır'dan bir çok malın Gazze'ye aktarılmasında kullanılıyor. İsrail uçakları ve helikopterlerinin Gazze Şeridi üzerindeki uçuşlarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü de alınan bilgiler arasında.