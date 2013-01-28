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Roket mermisi evin duvarına saplandı

Suriye sınırına yakın Ceylanpınar'da, Suriye'den atıldığı sanılan roket mermisi bir evin duvarına isabet etti

28 Ocak 2013 12:47

Ceylanpınar'da, Suriye'den atıldığı sanılan roket mermisi bir evin duvarına isabet etti.

Büyük ölçüde Özgür Suriye Ordusu'nun denetimindeki Haseke kentine bağlı Ra'sulayn'da yaklaşık iki haftadan bu yana süregelen çatışmalardan seken mermiler zaman zaman Ceylanpınar'a kadar ulaşıyor.
Suriye sınırına yakın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Hasan Gündüz'e ait iki katlı bir evin alt katına roket mermisi isabet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çektiği sokağı trafiğe kapattı, üst kattaki evde oturanları dışarı çıkardı.
Evin dış duvarında asılı kalan ve patlamadığı belirtilen roket mermisinin bulunduğu yerden çıkarılması için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden uzman ekip çağrıldı.
Ev sahibi Hasan Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, gece yarısı büyük bir gürültü duyduklarını söyledi. Evlerinin sınıra yakın olduğunu dile getiren Gündüz, yine de duvarlarına mermi isabet ettiğini düşünmediklerini ifade etti.
Gündüz, Suriye'deki çatışmaların tüm ilçe halkına zarar verdiğini ifade ederek, ''Bu işe artık bir çözüm bulunsun'' diye konuştu. 

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