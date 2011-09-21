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Dünya

Roke Japonya'yı vurdu: 4 ölü TOKYO (A.A) 

21 Eylül 2011 11:43

-Roke Japonya'yı vurdu: 4 ölü TOKYO (A.A) - 21.09.2011 - Japonya'nın başkenti Tokyo'ya doğru ilerleyen Roke tayfununda 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. Japon devlet televizyonun verdiği bilgiye göre, Roke tayfununun beraberinde getirdiği şiddetli yağmur ve rüzgarlar ülkedeki ulaşım sistemini büyük ölçüde sekteye uğrattı, ülke çapında 278 uçuş iptal edildi. Japon otomotiv devi Toyota da tayfun nedeniyle Japonya'nın orta kesimlerindeki 11 fabrikasında üretimi durdurmaya hazırlandığını duyurdu.  Öte yandan Meteoroloji Kurumu, saatteki hızı 216 kilometreye ulaşan ve Büyük Okyanus kıyılarında kuzeydoğu yönünde ilerleyen tayfunun, ülkenin orta kesimlerinde ve başkent Tokyo yakınlarında toprak kaymalarına neden olmasının beklendiğini açıkladı. Tayfunun, Tokyo'nun ardından, 11 Mart'taki deprem ve tsunami felaketinde ağır kayba uğrayan Tohoku bölgesine ilerlemesi bekleniyor.  Yetkililer, tayfunun yol açtığı şiddetli yağmurların, tsunaminin vurduğu Fukuşima-Daiçi nükleer santralinin reaktör ve tribünlerine zarar vermemesi için önlem alındığını da bildirdi.   Japonya'nın orta kesimlerindeki Nagoya kentinde 1 milyondan fazla kişiye tayfun nedeniyle tahliye tavsiyesinde bulunulmuştu. Ülkeyi bu ayın başında vuran Talas kasırgasında 100 kişi hayatını kaybetmiş ya da kaybolmuştu.

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