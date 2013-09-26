Rojova için sınırda toplanıyorlar

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde, BDP ve DTK öncülüğünde Suriye'deki Kürtlere destek amacıyla düzenlenen, 'Rojava devrimini sahiplenmek' isimli etkinlik nedeniyle güvenlik güçleri ilçede önlemlerini en üst düzeye çıkardı. Etkinlik için ilçeye gelen ve kimlik kontrolünden geçirilen 3 kişi haklarında yakalama kararı bulunduğu için gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Ceylanpınar'ın karşısında bulunan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn İlçesi'nde, geçen Temmuz ayında El Nusra cephesi ile PYD güçleri arasında çatışma çıktı. Halen zaman zaman şiddetlenerek süren çatışmalarda sınırı aşan mermiler Ceylanpınar'da 4 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaşananların ardından BDP ve DTK üyeleri, geçen Ağustos ayında Suriyeli Kürtlere destek için ilçede oturma eylemi ve çadır nöbeti etkinliği düzenledi. İzin verilmeyen etkinlikler nedeniyle ilçede gerginlikler çıktı.

BDP ve DTK üyeleri halen aralıklarla çatışmaların sürdüğü sınır hattında Suriyeli Kürtlere destek için 'Rojava devrimini sahiplenmek' adı altında etkinlik düzenleme kararı aldı. Sınır hattında yapılacak etkinlik öncesi sabah saatlerinde Ceylanpınar'a giden yollarda güvenlik güçleri zırhlı araçlarla uygulama noktası oluşturdu. Çok sayıda polis ve jandarmanın görev yaptığı uygulama noktasına gelen araçlar, durdurularak arandı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi. Yapılan kontroller sırasında hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK Başkanı Ahmet Türk ile BDP'li milletvekillerinin de katılacağı etkinlik nedeniyle Ceylanpınar ilçe merkezinde de güvenlik önlemleri artırıldı.