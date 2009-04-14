Rojin 'TRT Şeş'ten istifa etti

TRT: İddialar doğru değildir

Rojin, önceki hafta yaptığı bir açıklamada, Kürt kimliği nedeniyle çok zor günler geçirdiğini söyleyen Rojin, iddialı sözleriyle dikkat çekmişti. TRT Şeş'le birlikte tabuların yıkıldığını dile getiren şarkıcı "Çocukluğumdan beri şarkıları hem Kürtçe hem Türkçe okudum. Türkiye'de ha Kürtçe şarkı okumuşsunuz, ha molotof kokteyli atmışsınız, fark yok" diye konuşmuştu.Kürtçe yayın yapan TRT 6'nın yıldızı Rojin, kendisine potansiyel suçlu muamelesi yapıldığını belirterek görevinden istifa etti. Radikal gazetesinin haberine göre Rojin, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok söz söylemektense az konuşmayı tercih ediyorum.TRT 6’da program yapma kararı benim için ne kadar zor olduysa, bu kanalda yaşadıklarımda sonra bırakma kararını vermek de o derece kolay oldu...Hiç bir sunucu, sanatçı iyi giden programını bırakmak istemez, çok önemli sebepleri olmazsa. Hiç bir Tv'de raytingi yüksek olan programını bitirmez.Programım sadece müzik ve eğlence programı olmadığı için ihtiyaçlarımızı doğru tespit ederek program içeriğini kendim oluşturdum. Müzik programı olsa işim çok daha kolay olacaktı. Program ağırlıkla kadınlara yönelik olarak kitap tanıtmaktan, tekerlemeye, edebiyattan şiire, kadın sorunlarından hukuki sorunlara geniş bir yelpazede hazırlandı, hazırladım.Ancak programın ve benim üzerimdeki baskılar, o kadar yoğunlaştı ki programın içini boşaltmaya, programın kendi kendini bitirmesine çalışılıyordu adeta.Bir sunucu düşünün ki konu ve konuktan habersiz programa girsin.Programcının yani benim, önerdiğim hiç bir konuk kabul edilmesin; Yayında söylediğim çok şey kesilsin, her şeyine müdahale edilsin. Programa potansiyel suç, bana da potansiyel suçlu muamelesi yapılsın.Tabii ki bu kanal Kürt sorununda tarihi sürecin getirdiği en önemli gelişmelerden, adımlardan biri idi ve her şey birden olmayacaktı, belli sınırlamalar olacağını tahmin etmek güc değildi, ama kantarın topuzu kaçıp hiçe sayılmayı da kabul edemeyecektim...Hayatı cesaret imtihanlarıyla geçmiş bir sanatçı olarak, Türk ve Kürt halkının barış ve kardeşliği için canım pahasına bu kanalda program yapmayı kabul ettim. Yaşadığım zorlukları yakınlarım ve ben biliyoruz. Yine Kürt ve Türk halkının barış ve kardeşliği icin bu aşamada susmayı tercih ediyorum..Bırakma sebebim asla ekonomik değildir. Asla tehdit ve yıldırmalardan değildir. Asla kapris değildir. Kendi özgür irademle verdiğim bir karardır..Özgür olmadığım yerde kimse beni tutamaz. Sanatçı kimliğim ve duruşumla uyuşmayan bir yerde olmak istemiyorum. Girdim ... gördum... çıktım..."TRT'den yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:"TRT-6'nın 'Rojiname' programı sunucusu Rojin Ölker, 8 Nisan 2009 tarihinde TRT İstanbul Televizyonu stüdyolarında yapılacak olan çekime mazeretsiz olarak katılmamıştır. Bu hareket yayıncılık ilke ve prensiplerine aykırı olduğundan, anılan program kurumumuz tarafından yayından kaldırılmıştır. Sayın Ölker'in açıklamasında gündeme getirdiği iddialar doğru değildir. Nitekim programlarımızın konuk yelpazesine bakıldığında bu durum açıkça görülmektedir."