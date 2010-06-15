Rojin: Sanki birini vurduk, birini mi öldürdük, ne yaptık

T24

Sanatçı bağımsız olmalı

'Nusaybin'de konser veremiyorum'

'Kürtçe şarkı söyledik, kötülük mü var bunda?'

Açılışa katılmak ve konser vermek üzere Midyat'a gelen Rojin, TRT 6'da program yaptığı için kendini eleştirenlere sitem ederken aynı zamanda yanıt verdi. Konser öncesi kısa konuşma yapan Rojin, hiçbir siyasetin dili olmadığını, sanatçının bağımsız olması gerektiğini savundu. Rojin, şöyle konuştu:“Şarkılar hiçbir siyasetin dili olmamalı. Siyaset, bütün sanatçıların kendi malı olmasını istiyor. Bize göre sanatçı özgür olmalı, herkesin malı, herkesin gönlüne akabilmelidir. Herkesi sevebilmeli ve herkes de onu sevebilmelidir. Çünkü şarkılar duyguların, insanlığın dilidir. Hiçbir siyasetin dili değildir. Dediğim sebepler yüzünden yıllardır Nusaybin'de konser veremiyorum maalesef.Bir kanalda Kürtçe şarkı söylemenin bedeli hakaret oluyor. Biz Kürtçe şarkı söyledik, bir kötülük var mı bunda? Bu zamanda kendini kurtarmak iyidir. Ben hiç kendimi kurtaramadım. Çünkü kimsenin adamı olmadım. Birinin adamı olacaksın bu zamanda.” Rojin'in konserde Midyatlılar şarkılarına eşlik edip, eğlendi.