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Rojin: Sanki birini vurduk, birini mi öldürdük, ne yaptık

Rojin, TRT 6'da program yaptığı için kendini eleştirenlere sitem ederken aynı zamanda yanıt verdi.

15 Haziran 2010 03:00

T24 - Mardin'in Midyat İlçesi'ne konser için gelen şarkıcı Rojin, TRT'nin Kürtçe kanalı TRT 6'da program yaptığı için bölgede dışlandığını, bu nedenle Nusaybin İlçesi'nde konser veremediğini söyledi. Rojin, “Sanki birini vurduk, birini mi öldürdük, ne yaptık?” dedi.




Sanatçı bağımsız olmalı

Açılışa katılmak ve konser vermek üzere Midyat'a gelen Rojin, TRT 6'da program yaptığı için kendini eleştirenlere sitem ederken aynı zamanda yanıt verdi. Konser öncesi  kısa  konuşma yapan Rojin, hiçbir siyasetin dili olmadığını, sanatçının bağımsız olması gerektiğini savundu. Rojin, şöyle konuştu:


'Nusaybin'de konser veremiyorum'

“Şarkılar hiçbir siyasetin dili olmamalı. Siyaset, bütün sanatçıların kendi malı olmasını istiyor. Bize göre sanatçı özgür olmalı, herkesin malı, herkesin gönlüne akabilmelidir. Herkesi sevebilmeli ve herkes de onu sevebilmelidir. Çünkü şarkılar duyguların, insanlığın dilidir. Hiçbir siyasetin dili değildir. Dediğim sebepler yüzünden yıllardır Nusaybin'de konser veremiyorum maalesef.


'Kürtçe şarkı söyledik, kötülük mü var bunda?'

Bir kanalda Kürtçe şarkı söylemenin bedeli hakaret oluyor. Biz Kürtçe şarkı söyledik, bir kötülük var mı bunda? Bu zamanda kendini kurtarmak iyidir. Ben hiç kendimi kurtaramadım. Çünkü kimsenin adamı olmadım. Birinin adamı olacaksın bu zamanda.”  Rojin'in konserde Midyatlılar şarkılarına eşlik edip, eğlendi.


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