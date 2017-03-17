Rojava'da PYD'ye rakip Kürt partilerinin ofisleri kapatıldı

Suriye'nin kuzeyinde, Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) yönetimde belirleyici olduğu Rojava bölgesinde, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yanlısı siyasi partilerin ofisleri, izin başvurusunda bulunmadıkları gerekçesiyle kapatıldı.

Ofisleri kapatılanlar arasında, PYD'nin KDP çizgisindeki en büyük siyasi rakibi ve Suriye muhalefetinin oluşturduğu Ulusal Konsey adlı yapı bünyesindeki Kürt Ulusal Konseyi de bulunuyor.

Irak Kürdistan Bölgesi yönetiminde bulunan, Mesut Barzani liderliğindeki KDP çizgisiyle, Suriye'de güçlü olan ve PKK'nin çatı örgütü KCK'nin içinde yer alan PYD arasında, son haftalarda Irak'ın kuzeyinde Şengal bölgesinde, yer yer çatışmaya varan bir gerginlik yaşanıyor.

Şengal, Irak'ın kuzeyinde IŞİD'in 2014 yılında işgal ettiği ve birleşik Kürt güçleri tarafından 2015 yılında kurtarılan Ezidi nüfusun yoğun olduğu bir bölge.

Suriye'deki Kürt bölgesinin doğusundaki Haseke Özerk Bölgesi Halk Meclisi'nin Eş Başkanı Hakem Xelo, bu konuda Fransız haber ajansı AFP'nin sorularını yanıtlarken, parti ofislerinin üç yıldır yürürlükte olan bir yasa uyarınca kapatıldığını söyledi:

"Bundan üç yıl önce özerk yönetim tarafından çıkarılan siyasi partilerle ilgili yasayı uyguluyoruz. İzin başvurusunda bulunmayan partilerin ofisleri bu yasaya göre kapatılıyor."

2013 yılında, Suriye ordusunun güneydeki çatışmalara yönelmek üzere bölgeden çekilmesi ardından, Kürtler bu bölgelerde üç özerk kantonun kuruluşunu ilan etmişlerdi.

Bunu takip eden yıl Rojava yönetimi, kantonlarda faaliyet gösteren siyasi partilerin izin alması gerektiğine dair bir kararname çıkarmıştı. Ancak kararname bu seneye kadar uygulamaya konmamıştı.

Ofisleri kapatılan partilerden Kürt Ulusal Konseyi üyesi Fuat Aliko, Beyrut'ta AFP muhabirine verdiği mülakatta "ofislerimize saldırılması, yetkililerimizin tutuklanması ardından da, ofislerin kapatılması parti üyeleri ve liderliğine yönelik bir tacizdir" diye konuştu.

Aliko "Bu her türlü muhalefetin siyaseten silinmesi harekatının bir parçası" dedi.

Aynı partiden bir başka isim Muhsin Tahir de "PYD'nin ofisleri kapatması şu süreçte Kürtlere ve Kürtlerin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu tür adımların onlara faydası olmayacak. Böyle şeyler tam tersine bölgede istikrarın bozulmasına ve sosyal patlamalara yol açar " diye konuştu.

Kapatılan ofisler arasında Demokratik Asuri Örgütü de var. Bu Suriye'deki Hristiyanların en eski örgütlenmelerinden biri.

Asuri İnsan Hakları Gözlemevi bu örgütün ofislerinin kapatılmasını "keyfi" diye niteledi.

Haseke Meclisi Eş Başkanı Hakem Xelo ise bu partilere defalarca izin almaları yönünde uyarı yapıldığını ama hala gereken başvuruları yapmadıklarını söylüyor.

PYD ve güçlü milis örgütü Halk Savunma Birlikleri YPG Suriye'nin kuzeyinde en belirleyici siyasi güç konumunda.

YPG aynı zamanda cihatçı IŞİD milislerine karşı savaşarak geniş bölgeleri ele geçiren ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri ittifakının da bel kemiğini oluşturuyor.

PYD ve müttefikleri geçen yıl Afrin, Kobani ve Haseke'nin de içinde olduğu Cizire kantonlarında federal bir sistem kurulduğunu ilan etmiş ancak Suriye hükümeti, Suriyeli muhalifler ve Kürt Ulusal Konseyi gibi bazı gruplar bu ilana karşı çıkmışlardı.