Rojava'da Newroz kutlamasına intihar saldırısı; çok sayıda ölü var

Suriye'de Rojava’nın Cizre Kantonu’ndaki Haseke kentinde, PYD kontrolü altındaki bölgede Newroz kutlamaları sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Al Jazeera ve Reuters iki patkamada en az 20 ölü ve onlarca yaralı olduğu bilgisini geçerken, DİHA ve ANF'de ölü sayısı 5 olarak duyuruldu.

Saldırılardan ilki, PYD'nin kontrolü altındaki El Müftü semtinde, diğer saldırı ise PYD dışındaki Kürt grupların kontrolü altındaki Salihiyye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Saldırıların ardından Cizre Kantonu'ndaki tüm Newroz kutlamalarını iptal etti.