Rojava’da ikinci patlama; bu kez Tel Abyad’ta bombalı saldırı

Rojava’nın Tel Abyad kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, sabah saatlerinde de Kamışlı’da bombalı saldırı olmuştu.

Rudaw’ın haberine göre, bomba yüklü bir aracın, YPG’li aracına düzenlediği saldırıda 3 YPG’li hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananların da olduğu bildirildi. Bugün Kamışlı kentinde yine bomba yüklü araç infilak ettirilmişti.

Cızire Kantonu Sağlı Komisyonu Başkanı Süleyman Ahmed, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Daha önce IŞİD’in hâkimiyetinde olan Tel Abyad, Haziran 2015’te YPG’nin kontrolüne geçmişti.