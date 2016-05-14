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Dünya

Rojava’da ikinci patlama; bu kez Tel Abyad’ta bombalı saldırı

Bombalı araçla düzenlenen saldırıda 3 YPG'lin hayatını kaybettiği belirtildi

14 Mayıs 2016 23:59

Rojava’nın Tel Abyad kentinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, sabah saatlerinde de Kamışlı’da bombalı saldırı olmuştu.

Rudaw’ın haberine göre,  bomba yüklü bir aracın, YPG’li aracına düzenlediği saldırıda 3 YPG’li hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananların da olduğu bildirildi. Bugün Kamışlı kentinde yine bomba yüklü araç infilak ettirilmişti.

Cızire Kantonu Sağlı Komisyonu Başkanı Süleyman Ahmed, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Daha önce IŞİD’in hâkimiyetinde olan Tel Abyad, Haziran 2015’te YPG’nin kontrolüne geçmişti. 

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