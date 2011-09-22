'Roj TV'ye yasak getiremeyiz'

T24 - Avrupa Adalet Divanı, Almanya'nın, Danimarka'dan yayın yapan Roj TV'nin programlarının Almanya'da yayınlanmasını yasaklayamayacağına karar verdi.



Avrupa Adalet Divanı'nın kararında, sözkonusu televizyonun Kürtler ve Türkler arasında nefreti yaymaya çalışıp çalışmadığı ve bu nedenle yasaklanması gerekip gerekmediği konusunda ancak Danimarka hükümetinin karar verebileceği belirtildi.



Kararda, Almanya'nın sadece bu televizyonun bu ülkede program hazırlamasını yasaklayabileceği kaydedildi.



Almanya İçişleri Bakanlığı, 2008 yılında, Roj TV ile iş birliği yapan "Mesopotamia Broadcast" adlı Danimarkalı şirkete, halklar arasında uyuma aykırı programlar hazırladığı gerekçesiyle Almanya'da yayın yasağı getirmişti.



Şirketin, yasağın kaldırılması için Federal İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulunması üzerine mahkeme, bu konuda öncelikle Avrupa Adalet Divanı'nın görüşünün alınmasını istemişti.







