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Roj TV’ye soruşturma

Ankara Başsavcıvekilliği’nin, Roj TV hakkında, 'PKK propagandasını yapmak'tan 2008’den bu yana soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı

07 Nisan 2009 03:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin, Türkiye’nin “terör örgütü PKK yanlısı yayınları” nedeniyle Danimarka’dan kapatılmasını istediği Roj TV hakkında, “PKK propagandasını yapmak” suçundan 2008’den bu yana sessiz sedasız bir soruşturma yürüttüğü ortaya çıktı.

Başsavcıvekilliğinin, 2008/361 esas numaralı soruşturma kapsamında tüm il emniyet müdürlüklerine yazı yazarak, Roj TV’nin Türkiye’deki bağlantıları konusunda bilgi ve belge talebinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, Danimarkalı üst düzey üç savcının geçtiğimiz günlerde Ankara’ya geldiği ve Özel Yetkili Ankara Başsavcıvekili Hamza Keleş’in başkanlığındaki savcılarla görüştüğü bildirildi. Danimarkalı savcıların, Türkiye’nin Roj TV ile ilgili talebi doğrultusunda başlatılan soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, Türkiye’den gönderilen belgelerle ilgili sorular yönelttiği kaydedildi.

Keleş ve savcıların, PKK ile Roj TV ilişkisini kanıtlayan güncel delilleri de Danimarkalı savcılara sunduğu belirtildi. Savcılara , yaşanan şiddet olayları ile ilgili Roj TV’nin yaptığı yayınlardan da örnekler verildiği ifade edildi.

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