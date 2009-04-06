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Dünya

'Roj TV'ye siyasi kapatma olmaz'

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, Rasmussen'in açıklamasından önce verdiği demeçte, "Roj TV'ye siyasi kapatma olmaz" dedi

06 Nisan 2009 03:00

Danimarka ' nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr, Rasmussen'in açıklamasından önce verdiği demeçte, "Roj TV'ye  siyasi kapatma olmaz" dedi

Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen ' in NATO Genel Sekreterliği konusunda ittifak zirvesinde patlak veren kriz öncesinde Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr Habertürk gazetesinin sorularını şöyle yanıtladı:

Ülkenizden yayın yapan Roj TV ' ye nasıl bakıyorsunuz ?

Danimarka ' nın , PKK ' yı bir terör örgütü olarak kınadığı açıktır . Eğer Roj TVnin yasaları ihlal ettiği tespit edilebilirse , mesela insanlar arasında nefret duygularını uyandırmak şeklinde olabilir ya da finans sağlama yöntemiyle ihlal ediyor olabilir . Bu halde kanıtlanabilirse Danimarka yasal sonuçlarını ele almaya hazırdır. Siyasi olarak kapatma kararı alamayız .

Türkiye ile çok sıkı bir işbirliği içinde , Türkiye ' nin dile getirdiği şikayet konularının bir mahkemede yeterli kanıt olması için çalışıyoruz . Danimarka ' nın siyasi iradesi , her taşın altına bakıyor . Bize verilen bilgiler konusunda Türkiye ' ye güveniyoruz . 

Hz. Muhammed karikatürleriyle ilgili tavrınız?

Türkiye ' de bulunduğum son 1 , 5 yıl içinde bu önemli bir konu olmadı . Türkiye ' deki siyasilerle görüştüğümde Danimarka ' nın Medeniyetler lttifakı ' na katkısının ne olduğu ve bu ittifak çerçevesindeki diyalogu vurgulandı.

Danimarka hükümeti ve Başbakanı hiç kimsenin kendi inancından dolayı kötü muameleye uğramasını istemez . Danimarka ' nın bu karikatürleri desteklediği yönünde yanlış bir izlenim var . Hükümetin tavrı, bu karikatüristlerin çizdikleri her ne kadar tepki doğuracak türden olursa olsun onların bu temel özgürlüğünü korumak yönündeydi . Tabii bir şeyi yapma hakkınız olması onu yapmanız anlamına gelmez .

Roj TV yayınına izin verirken terörle nasıl mücadele etmeyi düşünüyorsunuz?

Ben Roj TV ' yi savunmuyorum . Ama kapatmak için Roj TV ' nin yasaları ihlal ettiğini kanıtlamamız gerekiyor . Mesela birçok başka tv kanalında teröristlerle röportajlar yapıldığını gördük . Ama bu , röportajı yapan kişinin terörist olduğu anlamına gelmiyor . Mesela Usame bin Ladin ' in uluslararası medya organlarında çıkıp beyanda bulunduğunu gördük . Aslında çizgiyi çizmek fevkalade zor , çünkü bir yerde gazetecilik mesleğinizi yapıyorsunuz öbür taraftan işin oyuncularından oluyorsunuz . Ve bu , bir diplomat olarak benim çizeceğim bir çizgi değil . Bu mahkemelerde hakimlerin çizeceği bir çizgi .

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