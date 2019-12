Danimarka ' nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr, Rasmussen'in açıklamasından önce verdiği demeçte, "Roj TV'ye siyasi kapatma olmaz" dedi



Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen ' in NATO Genel Sekreterliği konusunda ittifak zirvesinde patlak veren kriz öncesinde Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Jesper Vahr Habertürk gazetesinin sorularını şöyle yanıtladı:



Ülkenizden yayın yapan Roj TV ' ye nasıl bakıyorsunuz ?



Danimarka ' nın , PKK ' yı bir terör örgütü olarak kınadığı açıktır . Eğer Roj TVnin yasaları ihlal ettiği tespit edilebilirse , mesela insanlar arasında nefret duygularını uyandırmak şeklinde olabilir ya da finans sağlama yöntemiyle ihlal ediyor olabilir . Bu halde kanıtlanabilirse Danimarka yasal sonuçlarını ele almaya hazırdır. Siyasi olarak kapatma kararı alamayız .



Türkiye ile çok sıkı bir işbirliği içinde , Türkiye ' nin dile getirdiği şikayet konularının bir mahkemede yeterli kanıt olması için çalışıyoruz . Danimarka ' nın siyasi iradesi , her taşın altına bakıyor . Bize verilen bilgiler konusunda Türkiye ' ye güveniyoruz .



Hz. Muhammed karikatürleriyle ilgili tavrınız?



Türkiye ' de bulunduğum son 1 , 5 yıl içinde bu önemli bir konu olmadı . Türkiye ' deki siyasilerle görüştüğümde Danimarka ' nın Medeniyetler lttifakı ' na katkısının ne olduğu ve bu ittifak çerçevesindeki diyalogu vurgulandı.



Danimarka hükümeti ve Başbakanı hiç kimsenin kendi inancından dolayı kötü muameleye uğramasını istemez . Danimarka ' nın bu karikatürleri desteklediği yönünde yanlış bir izlenim var . Hükümetin tavrı, bu karikatüristlerin çizdikleri her ne kadar tepki doğuracak türden olursa olsun onların bu temel özgürlüğünü korumak yönündeydi . Tabii bir şeyi yapma hakkınız olması onu yapmanız anlamına gelmez .



Roj TV yayınına izin verirken terörle nasıl mücadele etmeyi düşünüyorsunuz?



Ben Roj TV ' yi savunmuyorum . Ama kapatmak için Roj TV ' nin yasaları ihlal ettiğini kanıtlamamız gerekiyor . Mesela birçok başka tv kanalında teröristlerle röportajlar yapıldığını gördük . Ama bu , röportajı yapan kişinin terörist olduğu anlamına gelmiyor . Mesela Usame bin Ladin ' in uluslararası medya organlarında çıkıp beyanda bulunduğunu gördük . Aslında çizgiyi çizmek fevkalade zor , çünkü bir yerde gazetecilik mesleğinizi yapıyorsunuz öbür taraftan işin oyuncularından oluyorsunuz . Ve bu , bir diplomat olarak benim çizeceğim bir çizgi değil . Bu mahkemelerde hakimlerin çizeceği bir çizgi .