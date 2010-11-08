Roj TV’ye göre en kirli yayını kim yapıyor?

T24- Roj TV'nin adı en son Taksim'deki canlı bombanın eylem işaretinin kanalda yayımlanan bir müzik klibi ile aldığı haberleri ile gündeme geldi. İddiayı kesin bir dille yalanlayan Roj TV Genel Yayın Yönetmeni Amed Dicle, T24'ün sorularını yanıtladı. Kandil ile olan ilişkileri nasıl? Gelir kaynakları ne? Başbakan ya da Genelkurmay Başkanı ile söyleşi yapma girişiminde bulundular mı? PKK şiddeti ve örgüt içi infazlar hakkında ne çağrısında bulunuyorlar? Türk medyasından kimleri transfer etmek istiyorlar? Kürt diasporası Gülen cemaati için ne düşünüyor? Onlara göre "Yeşil Kürtler ve Türkler" kim? Yarın T24'te...