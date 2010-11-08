T24 LogoT24 Logo
Söyleşi

Roj TV’ye göre en kirli yayını kim yapıyor?

Roj TV Genel Yayın Yönetmeni Amed Dicle, T24'ün sorularını yanıtladı.

08 Kasım 2010 02:00

T24- Roj TV'nin adı en son Taksim'deki canlı bombanın eylem işaretinin kanalda yayımlanan bir müzik klibi ile aldığı haberleri ile gündeme geldi. İddiayı kesin bir dille yalanlayan Roj TV Genel Yayın Yönetmeni Amed Dicle, T24'ün sorularını yanıtladı. Kandil ile olan ilişkileri nasıl? Gelir kaynakları ne? Başbakan ya da Genelkurmay Başkanı ile söyleşi yapma girişiminde bulundular mı? PKK şiddeti ve örgüt içi infazlar hakkında ne çağrısında bulunuyorlar? Türk medyasından kimleri transfer etmek istiyorlar? Kürt diasporası Gülen cemaati için ne düşünüyor? Onlara göre "Yeşil Kürtler ve Türkler" kim? Yarın T24'te...

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24