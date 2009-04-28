Roj TV'nin yayınları durdu

'Roj TV'ye siyasi kapatma olmaz'

Rasmussen çark etti: Roj TV için söz vermedim

Türkiye ile Danimarka arasında büyük diplomatik krize neden ROJ TV’nin bu ülkeden yapılan yayınları bloke oldu. Hürriyet gazetesinin internet sitesinde Zeynep Gürcanlı imzasıyla yayımlanan habere göre, kanalın 78 ülkedeki yayın sona erdi.Danimarkalı yetkililer yayınların neden durdurulduğuna dair resmi açıklama yapmaktan kaçınırken Türkiye’deki yayınların kesildiği görüldü. Uydu alıcılarda Roj TV'nin yayınlandığı kanalda sinyal alınmadığına dair uyarı geliyor.Şimdi Roj TV’nin Yayın için yeni bir kanal bulmaya çalıştığı öğrenildi.Roj TV yayını nedeniyle Danimarka seki Başbakanı Rasmussen ile Başbakan Erdoğan arasında büyük bir gerilim yaşanmıştı. Hatta bu gerilim Rasmussen’in NATO Genel Sekreterliği seçim sürecine de yansımıştı. Türkiye’nin vetosunu kaldırmak için Rasmussen yayını durdurma sözü verdiği de diplomatik kulislerden kamuoyuna yansımıştı.