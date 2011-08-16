Roj TV’den PKK'ya eylem uyarısı





T24 - Roj TV’nin bilgisayarlarından çıkan örgüt dokümanlarında kanal yöneticilerinin PKK’dan saldırı saati konusunda talepte bulunduğu belirlendi. Gerekçe ise eylemlerin haber bültenlerine yetiştirilememesi





Milliyet'in haberine göre, bölücü terör örgütü yanlısı yayınlarla bilinen Roj TV hakkındaki kapatma davası Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da başladı. İlk duruşmada Roj TV’de el konulan 200 bilgisayarından elde edilen bilgiler mahkeme salonunda okundu. Kanal yöneticilerinin, PKK’dan, haber yayınlarını güçleştirdiği için, saat 14.30’dan sonra eylem yapmamasını istediği ortaya çıktı.





Dünkü duruşmada, Türkiye ’nin Kopenhag Büyükelçisi Ahmet Berki Dibek, Büyükerlçilik hukuk müşaviri Cem Baş ile BDP’li milletvekilleri Nazif Gür, Ayla Akat Ata ve Nursel Aydoğan da hazır bulundu. Mahkeme başkanının savcılardan iddianameyi okumasını istemesi üzerine söz alan Roj TV’nin avukatı Björn Elmquist, savcıların davadan azledilmesi gerektiği itirazını dile getirdi.





Türkiye’de eğlendiler









Avukat Elmquist itirazına gerekçe olarak, Kopenhag Başsavcı yardımcısı savcı Anders Risager ’in davanın resmi olarak açılmasından iki yıl önce Türkiye ’ye ziyaretlerde bulunduğunu Türkiye’de Adalet ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerde bulunduğunu belirtti. Elmquist ayrıca, mahkeme salonunda savcılığı temsilen bulunan ve iddianameyi okuyacak olan Anders Risager’in Türkiye’de görüşme yaptığı kişilerle yemeğe çıktığını eğlendiğini ve onlardan hediye kabul ettiklerini söyledi. Mahkeme heyetinin itirazı kabul etmemesi üzerine iddianame okundu.





Savcı: Bu bir terör davası





Yayınlarını Danimarka’dan sürdüren Roj TV ve Roj TV ile bağlantılı “Mesopotamia Broadcast A/S METV” adlı yayın şirketinin kapatılması talebiyle açılan davada dün savcı Jakob Buch-Jepsen, Roj TV’nin Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği’nde (AB) terörist bir örgüt olarak kabul edilen bölücü terör örgütünü övdüğünü ve desteklediğini söyledi.







Roj TV yöneticilerinin PKK kamplarında ve eylemlerinde çekilmiş görüntülerini gösteren savcı, bu davanın ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü ile ilgili olmadığını, açılan davanın bir terör davası olduğunu belirtti. Savcı, Roj TV’ye para cezaları verilmesi ve yayın hakkının iptal edilmesi talebinde bulundu. Kararın 9 Kasım günü verilmesi bekleniyor.





‘Kadın militanları gösterin’







Duruşmada, 4 Mart günü Belçika polisinin Roj TV stüdyolarına yaptığı baskınlarda el konulan 200’ün üzerindeki bilgisayarlardan bulunan 5 iç yazışma Danca olarak okundu. Bu yazışmaların birinde PKK militanları ile yapılan röportajlarda dikkatli olunması gerektiği, röportaj esnasında PKK elemanlarının yerleri, eylem taktikleri konusunda bazı ele verici ifadeler kullanldığı belirtiliyor. Saat 14.30’dan sonra eylem yapılmasının eylemlerin propaganda amaçlı olarak haber yayınlarında yer verilmesinin güçleştirdiğine dikkat çekildi. Ayrıca, kadın militanların daha fazla öne çıkarılmasının da istendiği yazışmalarda, haber yayınlarında Kürt medyası ve Kürt haber ajanslarının kullanılması gerektiği vurgulanıyor.