Roj TV tekrar yayına başladı

T24 - Danimarka yargısının PKK tarafından finanse edildiğine ve örgütün kontrolünde olduğuna hükmetmesinin ardından 22 Ocak’ta Fransız şirketi Eutelsat’ın uydu yayınlarını durdurduğu Roj TV, yeni uydusundan yayına başladı.



Roj TV pazartesiden beri internet üzerinden yayın yapıyordu. Kanal yetkililerinin girişimleri sonucunda Ortadoğu, Türkiye ve Balkanlar’da yayın yapan Lüksemburg merkezli Amerikan uydu şirketi Intelsat ile anlaşma sağlandı. Danimarka gazetesi Politiken ise bu uydunun Yunanlı bir şirkete ait olduğunu öne sürdü. Intelsat uydusu Orta ve Batı Avrupa’da yayın yapmadığı için Roj TV bu ülkelerdeki izleyicilere ulaşmak adına arayışlarına devam ediyor.



Öte yandan Roj TV’nin Eutelsat aleyhine açtığı yürütmeyi durdurma davası da 2 Şubat günü Paris’te görülecek.



Davada Roj TV lehine bir karar çıkması durumunda yayınlar aynı zamanda Eutelsat üzerinden de sürdürülecek.





