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Dünya

Roj TV-PKK bağlantısında yeni deliller

Danimarka'nın yüksek tirajlı Berlinske Tidende gazetesi, Roj TV yönetim kurulu başkanı ve muhasebecisinin de PKK yönetimi ile görüştüğünü belgeledi.

27 Mayıs 2010 03:00

T24- Tidende Gazetesi'nde dün yayımlanan bir fotoğrafta, Roj TV yönetim kurulu başkanı Danimarkalı Henrik Caprani Winkel, Brüksel'de Remzi Kartal ve Üzeyir Baydar ile görüşme halinde görülüyor.


Berlingske Tidende gazetesinde dün yer alan haberde, Winkel çok açık bir dille "Hiçbir zaman" diyerek, Roj TV-PKK bağlantısını ve kendisinin bu konuda bilgisi olduğunu inkar etmişti.


PKK'nın siyasi kuruluşu olan Kongra-Gel'in başkanı olan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar hakkında "terör örgütü üyesi olmak, sahte pasaport düzenlemek, haraç toplamak" suçlarından dava açılmıştı.


Fotoğrafta, Roj TV'nin muhasebecisi Flemming Nejstgaard da yer alıyor. O da PKK'lılarla görüştüğünü inkar etmişti.


"Roj TV yöneticileri şimdi sıkıştılar"


Sosyal Demokrat Parti Hukuk Sözcüsü Karen Hakkerup, yeni delillerin kendilerinde şok etkisi yarattığını belirterek, "Roj TV yöneticileri şimdi sıkıştılar. Şimdiye kadar saklamaya çalıştıkları terör grubu ile bağlantıları tamamen belgelenmiş oldu. Adalet Bakanı Berfoed, bize bu ilişkelerin hesabını vermek zorunda. Danimarka Halk Partili, Hukuk Komisyonu Başkanı Peter Skaarup ile birlikte bakanı komisyonda hesap vermeye çağırdık" dedi.

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