Roj TV-PKK bağlantısı saklandı!

T24- Danimarka’nın önde gelen gazetelerinden Berlingske Tidende, Danimarka polisinin elinde bir yıldır PKK ile yayın organı Roj TV arasında bağlantı olduğunu gösteren kanıtlar bulunduğunu, ancak bu durumun hasıraltı edildiğini yazdı.



Gazete, "Polis, Roj TV’ye karşı terör kanıtlarını hasıraltı ediyor” başlıklı 7 sayfalık haberinde, eski Roj TV müdürü İranlı Manuçher Zonoozi ile Belçika’Daki Roj TV’nin müdürü Metin Yüce’nin Kuzey Irak’ta bir PKK kampında Murat Karayılan’la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayımladı.



2 müdürün de kampta kalaşnikof tüfeklerle atış eğitimi aldıkları belirtildi.



Haberde, Yüce’nin atış talimi, Zonoozi’nin de PKK kıyafetli fotoğrafı kanıt olarak gösterildi.



PKK’nın Roj TV’ye para aktardığını bilen kilit bir tanık da bulunduğu vurgulanan haberde, buna rağmen kanalın halen Danimarka lisansıyla yayın hayatını sürdürdüğüne, herhangi bir sorumlunun suçlanmadığına işaret edildi. (ntvmsnbc)