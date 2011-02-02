Roj TV Nobel'e aday gösterildi

T24 - PKK ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan ROJ TV kanalı, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.



AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan PKK ile ilişkili olduğu iddiasıyla hakkında Danimarka makamları tarafından kapatma davası açılmış bulunan ROJ TV, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.



ROJ TV'yi Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterenlerin listesinde Güney Afrikalı rahip Desmond Tutu, Danimarka İşkence Tedavi ve Rehabilitasyon merkezi kurucusu Dr. İnge Genefke, Danimarka Helsinki Komitesi üyesi Tue Magnussen, BM İşkence ile Mücadele Komitesi üyesi Bent Sörenson ile bazı milletvekilleri, profesörler ve insan hakları eylemcilerinden oluşan 150 kişinin ismi bulunuyor.



Nobel Barış Ödülüne adaylık ancak, Nobel komitesi, uzmanlar ya da daha önce Nobel ödülü kazanmış kişilerin aday göstermesiyle mümkün olabiliyor.



Dünyanın ilk işkence tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurucusu İnge Genefke, ROJ TV'yi Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeleriyle ilgili olarak Politiken gazetesine yaptığı açıklamada "ROJ TV Kürtlerin çektiği acıları ve Türkiye'deki durumu dünyanın görmesini sağlıyor. Türk medyası iktidarın baskısı altında bulunduğundan gerçekleri kamuoyuna aktarmıyor. ROJ TV ise gerçeği nüansları ile kamuoyuna aktarıp Kürtlerin ulusal bilinci ve adalete olan inançlarının oluşup gelişmesine katıda bulunuyor" görüşünü savundu. Genefke'ye işkence tedavi ve rehabilitasyon merkezinin kurucusu olarak, insanlığa hizmetinden dolayı 1988'de Alternatif Nobel olarak bilinen Right Livelihood - Doğru Yaşam Ödülü verilmişti.





'Herkes istediğini aday gösterebilir'



ROJ TV'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesiyle olarak Danimarka Adalet Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmazken, iktidarın küçük ortağı Muhafazakar Parti sözcüsü Tom Behnke, "Danimarka'nın hakkında kapatma davası açtığı bir televizyon istasyonunu yine Danimarka'nın Nobel barış ödülüne aday göstermesi tuhaftır. Tabii ki herkes istediğini aday gösterebilir'' dedi.



ROJ TV'yi Nobel Barış ödülüne aday gösterenler arasında İnge Genefke ve rahip Desmond Tutu gibi ünlülerin yanı sıra Gladsaxe Belediye Meclisi üyesi Serdal Benli, AB'ye Karşı Danimarka Halk Hareketi adlı sivil toplum kuruluşu, Avrupa Parlamentosu milletvekili adaylarından Mehmet Aksoy, eski komünistler ve yeşillerden oluşan Birlik Listesi Partisi'nden Villy Sigurdsson, Rahip Leif Bork Hansen gibi isimler de bulunuyor.





