Roj TV Nobel Barış Ödülü alır mı?

T24

Oslo Nobel Barış Enstitüsünden bir görevli, "Nobel Barış Ödülü için herkes aday gösterilebilir. Gerek şahıslar gerekse kuruluşlar, aday gösterdikleri kişiler hakkında kuruluşumuza başvuruda bulunabilirler. Ancak bu demek değildir ki herkes Nobel Ödülü alabilir. Nobel Barış Ödülü alabilmek için Dünya barışına büyük katkılarda bulunmak ve bu katkıların tüm dünya ülkeleri tarafından da benimsenmesi gerekir. Roj Tv için böyle bir durum geçerli değildir" dedi.Yetkili, "Daha önce de PKK lideri Abdullah Öcalan aday gösterilmek istenmişti" diye konuştu.Roj TV'nin aday gösterilmesi Danimarka'da da yankılara neden oldu.Siyasi parti temsilcileri Roj TV'ye kapatma davası açan Danimarka'dan böyle bir başvurunun bulunmasının saçma olduğunu belirterek, Roj TV'nin ödül almasını başta Danimarka hükümetinin önleyeceğini söyledi.Roj TV'yi aday gösterenler arasında İnge Genefke ve Rahip Desmond Tutu'nun yanı sıra Gladsaxe Belediye Meclisi üyesi Serdal Benli, AB'ye Karşı Danimarka Halk Hareketi adlı sivil toplum kuruluşu, Avrupa Parlamentosu milletvekili adaylarından Mehmet Aksoy, daha önce PKK'ya verdiği destek yüzünden Türkiye'ye girme yasağı konulan Eski Birlik Partili Villy Sigurdsson, Rahip Leif Bork Hansen, Profesör Tue Magnusson bulunuyor.