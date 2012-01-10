-Roj TV kararının gereğini idari makamlar yapsın ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Danimarka'da Roj TV ile ilgili alınan kararın bir ilk adım olduğunu belirterek, "Şimdi beklentimiz idari makamlar tarafından bu kararın gereğinin yapılmasıdır" dedi. Bakan Davutoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Danimarka yargısının Roj TV kararını değerlendirdi. 175 sayfalık bu kararı, doğru okuyup analiz etmek gerektiğini söyleyen Davutoğlu, şunları kaydetti: "Her şeyden önce bu kararla mahkeme, PKK'yı terörist bir örgüt olarak niteliyor ve Roj TV'nin PKK adına propaganda yaptığını tespit ediyor. Kanalın PKK tarafından kontrol ve finanse edildiğini, Roj TV'nin PKK ile ilişkilerinin açık bir şekilde ortaya çıktığını tespit ediyor. Bu tespitler önemli ve verilen para cezası bu tespitlere istinaden veriliyor." Davutoğlu, bu para cezasının Roj TV'ye terör örgütünün propaganda kanalı olması nedeniyle verildiğini belirterek, "Mahkeme, Danimarka ceza kanununun kapatma ile ilgili yetki vermemesi dolayısıyla kapatma cezası veremediğini söylüyor ve bir anlamda Roj TV'ye lisans veren Danimarka radyo televizyon üst kuruluna konuyu havale ediyor. Tabii ki bizim beklentimiz, çok doğru tetkikler ihtiva eden bu karar sonrasında Danimarka radyo televizyon üst kurulunun terörizme karşı açık bir tavır alarak, terörizmi destekleyen bu yayın kuruluşunun kapatılması yönünde adım atmasıdır. Bu bir ilk adımdır, ilk adımla tespit yapılmıştır. Danimarka iç hukukunun bir sonucu olarak şimdi beklentimiz, idari makamlar tarafından bu kararın gereğinin yapılmasıdır" diye konuştu.