-Roj TV kararı temyiz etti KOPENHAG (A.A) - 13.01.2012 - Danimarka'da terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle lisansının iptali istemiyle açılan davada terörle mücadele yasasını ihlal ettiğine hükmedilerek para cezasına çarptırılan Roj TV, kararı temyize götürdü. Savunma avukatı Björn Elmqvust, duruşmada sunulan görüntülerin Rov TV'nin tüm prodüksiyonunun sadece yüzde 3'ü olduğunu söyleyerek, bu görüntülerin Türkiye'nin yardımıyla dikkatlice seçildiğini ileri sürdü. Roj TV yetkilileri, kanalın, PKK'nın sözcüsü olarak gösterilmesinin insafsızlık olduğunu öne sürdü. Kopenhag Mahkemesi, Salı günü televizyon kanalının PKK terör örgütünün propagandasını yaptığına, örgütten finansal destek aldığına ve bu nedenle 5 milyon 900 bin Danimarka kronu (toplam 800 bin avro) para cezasına çarptırılmasına hükmederken, yayınlarının durdurulmasına ve lisansının iptal edilmesine Danimarka Ceza Yasaları gereğince gerek olmadığına karar vermişti.