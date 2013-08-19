

Danimarka'da hakkında, PKK'ya yardım ve propagandasını yapmak gerekçesiyle kapatma kararı verilen ve para cezasına çarptırılan Roj TV iflas kararı aldı.

Ünsal Turan'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre Gazete ve Televizyon kanallarına bir basın bildirisi gönderen Roj TV Genel müdürü İmdat Yılmaz Roj TV ve yapımcı firma Mezopotamya TV’nin 10 milyon kron (1,4 milyon euro ) parayı ödeyecek durumda olmadığını belirterek iflas kararı aldıklarını bildirdi. Kopenhag şehir mahkemesi tarafından önce her iki TV kuruluşuna verilen ikişer buçuk milyon kron para cezası, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5’er milyon krona yükseltilmiş ayrıca iki televizyon kanalının kapatılmasına karar verilmişti. Roj TV yönetimi karara en üst ve son mahkeme olan Yüksek Mahkeme'de itiraz ederek, cezanın dava sonuçlanıncaya kadar ertelenmesini istemişti. Ağır Ceza Mahkemesi ise paranın Yüksek Mahkeme kararını beklemeden hemen ödenmesini istemişti. İmdat Yılmaz, mahkemenin parayı karar tam sonuçlanmadan istemesini haksızlık olarak yorumlayarak, “Aslında dava tam sonuçlanmadı. Bu nedenle cezanın ödenmesi için Yüksek Mahkeme kararının beklenmesini istedik ama mahkeme kabul etmedi. 10 milyon kronu (1,4 Milyon Euro) ödememiz için bankalar da anlayışlı davranmadı. Bu nedenle iflas kararı almaktan başka çaremiz kalmadı” dedi.

Roj TV davası haricinde devlet başsavcısının daha önce gözaltına alınan ve bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan 12 PKK ’lıdan 7 si hakkında "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek", "terör örgütü yararına haraç toplamak" ve 67 milyon kronu (yaklaşık 900 bin Euro) ayrıca 140 milyon kron (9,5 milyon Euro) "terör örgütüne aktarmak suçlarından" açtığı dava ise devam ediyor.