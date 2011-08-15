-Roj TV hakkındaki kapatma davası başladı KOPENHAG (A.A) - 15.08.2011 - Bölücü terör örgütü yanlısı yayınlarla bilinen Roj TV hakkındaki kapatma davası Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da başladı. Yayınlarını Danimarka'dan sürdüren Roj TV ve Roj TV ile bağlantılı ''Mesopotamia Broadcast A/S METV'' adlı yayın şirketinin kapatılması talebiyle açılan davada bugün savcı Jakob Buch-Jepsen, Roj TV'nin Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nde (AB) terörist bir örgüt olarak kabul edilen bölücü terör örgütünü övdüğünü ve desteklediğini söyledi. İddia makamı mahkemeden, Roj TV'ye para cezaları verilmesi ve Danimarka'daki yayın hakkının iptal edilmesi talebinde bulundu.