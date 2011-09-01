Roj Tv: Genelkurmay bu fotoğrafı açıklasın

T24 - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın kuzeyindeki Kandil Dağı’na düzenlediği hava harekâtında, bir araç içindeki yedi sivilin öldüğü iddiasına yönelik Genelkurmay tarafından yapılan yalanlamanın ardından ortaya çıkan görüntülere karşı, PKK'dan yeni görünler ortaya atıldı. PKK’ya yakın Roj TV’nin önceki gün yayınladığı görüntülerde aracın, enkazının bulunduğu yerden 30-40 metre kadar geride isabet aldığı ve bu noktada patlamanın etkisiyle çukur oluştuğu iddia edildi. Aracın isabet aldıktan sonra 30-40 metre ileriye fırladığı da iddia edildi.



Taraf gazetesinin haberine göre; TSK’nın 21-22 ağustos tarihlerinde Kandil’e düzenlediği hava harekâtının ardından PKK’ya yakın haber ajansları, bombardımandan kaçan yedi sivilin bulunduğu bir aracın Türk uçakları tarafından vurulduğunu olayda ikisi çocuk biri kadın yedi kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Patlamada hayatını kaybedenlerin parçalanmış görüntülerine yer verilen haberde, saldırının bir savaş suçu olduğu vurgulanmıştı.

Kürt hükümeti kınadı



Irak Kürt Bölgesi Başkanı Mesut Barzani, PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarına yönelik hava operasyonuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Türkiye’nin operasyonlarına derhal son vermesini istemişti. “Türk savaş uçaklarının PKK bahanesi ile Kürdistan bölgesine karşı başlattığı yoğun hava saldırısında seyir halindeki bir sivil aracın hedef alındığını” belirten Barzani, “Birkaç gündür Türk savaş uçakları Kürdistan bölgesi sınır bölgelerini bombalamakta ve yapılan bombardımanda 7 sivil vatandaşımız şehit oldu. Şehit olan vatandaşlarımızın haberi yüreğimi dağlamıştır. Yapılmış olan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sivil vatandaşlarımızın şehit edilmesi ve onlara zarar verilmesinin hiçbir gerekçesi ve bahanesi olamaz. Türk devletinden talebimiz operasyonların durdurulmasıdır” demişti.

8 metrelik çukur oluşurdu



Bu açıklama üzerine Genelkurmay Başkanlığı Roj TV’den aldığı görüntüler ve uydu fotoğraflarıyla yedi sivilin Türk uçakları tarafından vurulduğu haberlerini yalanlayarak, “Atılan bomba iddia edilen yere düşseydi 8 metrekarelik çukur oluşurdu” açıklamasını yaptı. Görüntüleri “terör örgütü propagandası” olarak nitelendiren Genelkurmay açıklamasında “Bizim operasyonlarımız sırasında kullanılan MK 8284 tipi bombalarımız vurmuş olsaydı, bu yol darmadağın olurdu, araç yerinde kalmazdı. Yolda 8 metrekarelik bir çukur oluşurdu” dendi. Dışişleri Bakanlığı da Irak Ankara Büyükelçisi’ni bakanlığa çağırarak, PKK’nın iddialarının Irak tarafından savunulmasından büyük rahatsızlık duyduklarını belirterek, olayla ilgili görüntülerin internet sitelerinden kaldırılmasını istedi.

Roj TV’de yeni görüntüler



Ancak Roj TV’de önceki gün yayınlanan yeni görüntüler olayla ilgili akılları karıştırdı. İddialara göre, Kandil Dağı eteklerinde “Kortek” adı verilen bir bölgede bombardımandan kaçan aynı aileden yedi kişinin bulunduğu araç, Türk uçaklarından atılan roketle vurularak bulunduğu yerden 30-40 metre ileriye fırladı. Aracın ilk vurulduğu yerde bazı enkaz parçalarının ve roket parçalarının bulunduğu iddia edilirken, görüntülerde yerde çukur oluştuğu ve yol kenarındaki duvarın da tahrip olduğu göze çarpıyor. Roj TV’nin haberle ilgili yayınladığı görüntülerde aracın enkazının 30-40 metre gerisinde siyah bir duman çıktığı görülüyor.



