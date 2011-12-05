-Roj TV davasında sona gelindi KOPENHAG (A.A) - 05.12.2011 - Terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Danimarka'da hakkında kapatma davası açılan Roj TV davasında karar aşamasına gelindi. Kopenhag Şehir Mahkemesinde 15 Ağustos 2011 tarihinden bu yana devam eden duruşmalarda bugüne kadar çok sayıda tanık dinlendi. Tanıklar arasında en önemlileri Türkiye'den gelen korucu Hazım Babat ile Roj TV'nın İranlı eski müdürü Monauçher Tahsili Zoonozi oldu. Türkiye'den Danimarka'ya gelerek geniş güvenlik önlemleri altında Kopenhag'daki mahkemede tanıklık yapan korucu Hazim Babat, kendisine ve köyüne karşı gerçekleştirilen PKK saldırı ile Roj TV'den gelen tehditleri anlattı. Roj TV'nin uzun yıllar yöneticiliğini yapan İranlı Zonoozi'de PKK militanlarının televizyon üzerinde kurdukları hakimiyeti anlattı, örgütün televizyona sağladığı mali yardımları tek tek açıkladı. Mahkeme ayrıca Türkiye'de adli makamlara, sanık ve tanıkların Roj TV hakkında verdikleri ifadelerini mahkemece delil olarak kabul edilmesine de karar verdi. Duruşmalarda mahkeme salonuna kurulan büyük boy televizyon ekranlarında Roj TV'nin yayınları ekrana getirilerek, yayınlarda kullanılan tehdit dolu mesajlara işaret edildi. Televizyonda spiker ya da program yapımcısı olarak çalışanların dağlarda terör örgütü kamplarında ellerinde silahlar ile çekilen fotoğraflarına yer verildi. Çalışanların kullandıkları kod adlara da dikkat çekildi. Duruşmaların birine dinleyici olarak katılan ve televizyona Amed Dicle kod adıyla program yapan aynı zamanda terör örgütü kamplarında çok sayıda fotoğrafı bulunan Vahdettin Tayfur da bir anda tanık sandalyesine oturtuldu. Soruşturmayı yapan ve davayı açan iki Danimarkalı savcı, Roj TV yöneticilerinin telefon konuşmalarını yine mahkeme salonunda dinletti. Duruşmalarda en önemli deliller ise Belçika'da polisin gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan ve terör örgütü PKK'nın kasası olarak bilinen Hamza kod adlı Abdullah Şen'e ait belgelerdeki dokümanlar ve bilgisayar kayıtları oldu. Roj TV ile ilgili duruşmaya çarşamba günü devam edilecek. Davayı açan savcı çarşamba günü dava ile ilgili son mütalaasını verecek. Ardından Roj TV'nin avukatları savcıların son mütalaasından sonra son savunmalarını 17 Aralık tarihinde yapacaklar. Savcının mütalaası ve savunma tarafının son savunmasından sonra mahkemenin kararını 2012 yılı Ocak ayı içinde açıklaması bekleniyor.