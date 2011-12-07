ROJ TV davasında sona gelindi



T24 - Danimarka'da bugün görülecek ROJ TV davasında, savcı son mütalaasını verecek.

Kopenhag şehir mahkemesinde 15 Ağustos'tan bu yana devam eden duruşmalarda, çok sayıda tanık dinlendi. Duruşmalarda mahkeme salonuna kurulan dev ekranlarda ROJ TV'nin yayınları ekrana getirilerek, yayınlarda tehdit dolu mesajlar olduğuna işaret edildi.



Televizyon çalışanlarının terör örgütü kamplarında ellerinde silahlarla çekilen fotoğrafları mahkemeye delil olarak sunuldu, kullandıkları kod adlara dikkat çekildi.



ntvmsnbc'nin haberine göre, mahkeme ayrıca sanık ve tanıkların ROJ TV hakkında Türkiye'de verdikleri ifadelerin delil olarak kabul edilmesine de karar vermişti. Mahkemenin kararını ocak ayı içinde açıklaması bekleniyor.