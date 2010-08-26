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ROJ TV DAVASI ONANDI DİYARBAKIR (A.A)

26 Ağustos 2010 19:43

-ROJ TV DAVASI ONANDI DİYARBAKIR (A.A) - 26.08.2010 - Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 54'ü kapatılan DTP'li 56 belediye başkanının yargılandığı ''Roj Tv Davası''nın kararını onadı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, aralarında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in yanı sıra kapatılan DTP'nin Batman eski Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, Şırnak eski Belediye Başkanı Ahmet Ertak ve Tunceli eski Belediye Başkanı Songül Erol Abdil'in bulunduğu 54'ü kapatılan DTP'li 56 belediye başkanının yargılandığı ''Roj Tv Davası'' dosyasındaki incelemesini tamamladı. Yargıtay, kararında, mahkemenin 53 belediye başkanı hakkında verdiği bin 875'er lira para cezasının onandığı belirtildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Roj Tv'nin kapatılmaması için 2005 yılında Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'e mektup gönderdikleri gerekçesiyle haklarında ''Suçu ve suçluyu övme'' suçundan dava açılan belediye başkanlarından 53'üne ilk önce 2'şer ay 15'er gün hapis cezası vermiş, daha sonra bu ceza bin 875'er lira para cezasına dönüştürülmüştü.  Biri kapatılan DTP'li 2'si SHP'li 3 belediye başkanı hakkında ise beraat kararı verilmişti.

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