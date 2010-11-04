Roj TV: Canlı bombaya talimat haberleri yalan

T24 - Roj TV yönetimi, Taksim'de katliam girişiminde bulunan canlı bomba Vedat Acar'ın, eylem şifresini Roj TV'den aldığı iddialarını reddetti.



Roj TV'den yapılan açıklamada, kanalın "kurulduğundan beri Türk devleti ve uluslararası güçlerin hedefinde olduğu ve karalamalarla karşı karşıya bulunduğu" iddia edildi. "Canlı bomba Roj TV'den talimat aldı" iddialarının Roj TV aleyhinde Danimarka'da devam eden davayı etkileme amacına yönelik olduğu öne sürülen açıklamada, "iftirayı ortaya çıkaracak hukuki girişimlerde bulunulacağı" belirtildi.



Roj TV açıklamasında, yayınları eleştirilen Türk medyası Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi ve uluslararası basın örgütlerine şikâyet edildi. Açıklamada, Roj TV'nin Türk medyasından özür beklediği de dile getirildi.



Medyaya yansıyan haberlerde, canlı bomba Vedat Acar'ın İstanbul'da kiraladığı eve Roj TV'yi izlemek için uydu anteni bağlattığı ve bu kanalda yayımlanan bir türküdeki "şifreli mesaj"ı aldıktan sonra 31 Ekim'de Taksim'deki saldırıyı düzenlediği öne sürülmüştü.





