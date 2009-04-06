Roj TV: Bizi zor kapatırsınız

Rasmussen çark etti: Roj TV için söz vermedim

'Roj TV'ye siyasi kapatma olmaz'

Rasmussen krizinin perde arkası...

‘Biz normal bir televizyonuz’

Rasmussen zor durumda

Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen NATO Genel Sekreteri seçilmesinin önündeki engeli ortadan kaldırmak için, Türkiye ve İtalya'ya ROJ TV'yi kapatma sözü verdi ama televizyonun Genel Müdürü İmdat Yılmaz "Bizi kapatmaları o kadar kolay değil. Biz Türkiye'de yaşamıyoruz ve yayın iznimizi Türk devleti vermedi" dedi.Bizim NATO Genel Sekreterliği pazarlıklarında malzeme edilmemiz biraz şansız bir durum. Biz normal haber ve kültür programı yapan bir televizyon kanalıyız. Bize yönelik suçlamaları hep ret ettik, halen daha ret etmeye devam ediyoruz. Bizim PKK ile bir ilgimiz yok. Ama ne zaman Kürtler politika yapsalar hemen suçlamalar geliyor. Türkiye'ye giden savcılar nasıl bir delil getirecekler anlamıyorum. Bizim hakkımızda daha önce 3 defa kapatma girişimi oldu hepsinde de aklandık. 2005 yılından beri polis hakkımızda soruşturma ve inceleme yürütüyor ama bir şey bulamadılar. Danimarka Radyo ve Televizyon Üst Kurulu bizim davamızı daha önce ele aldı ve yayın iznimizi iptal etmeye gerek duymadı“ dedi.Öte yandan Berlusconi'ye Roj TV'yi kesin kapatacağı sözü verdiği belirtilen Rasmussen ise, NATO Genel Sekreteri seçildikten sonra Danimarka medyasına yönelik yaptığı basın toplantısında ve ülkesine döner dönmez yaptığı açıklamalarda Roj TV'yi sadece terörü desteklediklerine dair yeterli delil bulurlarsa ve Danimarka yasalarına uygun bir durum ortaya çıkarsa kapatabileceklerini aksi takdirde kapatmalarının mümkün olmayacağını söyledi.Danimarkalı siyasiler de,kapatma konusunda Rasmussen'e Türkiye'ye karşı boyun eğmemesi için baskı yapmaya başladılar. Muhalefet partileri, Roj TV'nin kapatılması durumunda ifade ve basın özgürlüğüne darbe indirileceğini öne sürdüler.