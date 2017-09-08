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Dünya

Rohingya'daki şiddet, İran'da protesto edildi

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Eylül - Myanmar'da Rohingyalı (Arakan) azınlığa yönelik saldırılar ve uygulanan şiddet, İran'ın birçok şehrinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi

08 Eylül 2017 19:27

Ekber Karabağ / Tahran, 8 Eylül - Myanmar\'da Rohingyalı (Arakan) azınlığa yönelik saldırılar ve uygulanan şiddet, İran\'ın birçok şehrinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Başkent Tahran\'da cuma namazı çıkışı İnkılâp Meydanı\'nda bir araya gelen kalabalık, \'Myanmar ordusu ve radikallerin ülkedeki Müslüman halka uyguladığı zulmü\' kınadı.

Ellerinde \"Hangi suçtan dolayı öldürüldüler\", \"Soykırımı durdurun\" pankartları taşıyan protestocular, attıkları sloganlarla dünya kamuoyunun konuya sessiz kaldığını ifade ederek tepki gösterdiler.

 

(Fotoğraflı)

 

Görüntü Dökümü:

-Başkent Tahran\'da İnkılâp Meydanı\'nda yapılan gösteri

-Gösteriden genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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