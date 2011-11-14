Rogers: Altın satmayın, altın alın

T24

Garanti Masters Özel Bankacılık, emtia gurusu Jim Rogers ile müşterilerini, yeni sunduğu “Global Doğal Kaynak Şirketlerine Endeksli TL Hesap” mevduat ürünü ve dünya emtia piyasaları hakkında bilgi vermesi için, bir video konferansta bir araya getirdi.Jim Rogers, gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nüfus artışı ve büyümenin, insanları, özellikle metal ve tarım sektöründe ürettiğinden daha fazlasını tüketir hale getirdiğini, dolayısıyla bir arz sıkıntısı yaşandığını vurguladı.Garanti Masters’ın yeni mevduat hesabının dayandığı “Rogers Global Resources Equity Index Core Return 18 USD” endeksinin yatırım komitesinin yöneticisi olan Rogers şunları söyledi:“ABD’de ortalama çiftçi yaşı 58, Japonya’da ise 66... Yeni neslin çifçi olmaması nedeniyle işçi sıkıntısı daha yoğun yaşanıyor. Bu nedenle tarım fiyatlarında yükseliş devam edecek. Kamuoyu baskısı ve iklim değişikliği ise yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesi yönünde önemli bir itici güç olmayı sürdürecek. Emtia yerine, bu emtialarla ilgilenen şirket hisselerine yatırım yapılmasını öneriyorum. Çünkü bu şirketler, emtia piyasalarındaki oynaklığa karşı kendilerini koruyabiliyor, bu nedenle hisseleri daha yüksek getiri performansına sahip oluyor. 1970’lere geri döndük. Ancak bugünün o zamandan farkı, bugün Hindistan ve Çin de dahil 3 milyar insanında daha oyunun içinde olması ve hükümetlerin para basmaya başlaması... Önümüzdeki birkaç yılda ülkelerde enflasyon oranları artacak. Borç içindeki hükümetler para basarken, elinizde reel varlıklar olmalı.”Altının 11 yıldır yükselmeye devam ettiğini vurgulayan Rogers, “Bu çok sıradışı bir durum. Ancak altın fiyatları, önümüzdeki 10 yılda daha da yukarıya gidecek. Yatırımcılara altın satmamalarını, altın almalarını öneriyorum” dedi.