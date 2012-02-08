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Ekonomi

Rogers: Altın düşse bile daha fazla alırım

Ünlü yatırımcı Jim Rogers, "Altın yatırımım var. Ben altınlarımı satmıyorum. Düşse bile daha fazla altın alırım. Bu yıl da yükselecek" dedi.

08 Şubat 2012 02:00

 
T24 - Ünlü yatırımcı Jim Rogers, "Altın yatırımım var. Ben altınlarımı satmıyorum. Düşse bile daha fazla altın alırım. Bu yıl da yükselecek" dedi.



Ünlü yatırımcı Jim Rogers, CNBC-e canlı yayınında soruları yanıtladı.

Altın fiyatlarının yükseleceğini öngören Rogers şunları söyledi: "Altın yatırımım var. Ben altınlarımı satmıyorum. Düşse bile daha fazla altın alırım. Bu yıl da yükselecek. Yıl sonuna doğru değşiiklik olabilir. Altın 11 yıldır hep yükseldi. Yakın zamanda düşeceğini düşünmüyorum. Belli zamandan sonra düşme ihtimali de var. Bununla ilgili açık göstergeler var."

TL'yle ilgili çok fikri olmadığını kaydeden Rogers, "Merkez Bankası TL'nin yükseleceğini düşünüyorsa bunu beklemek gerekiyor. Bunu göreceğiz" diye konuştu. Rogers, Türkiye'ye gelme planı olmadığını kaydetti.

Çin'le ilgili en kötü senaryonun enflasyonun kontrolden çıkması olacağını belirten Rogers, 2012 için endişelenmemek gerektiğini belirtti.


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