Rogers: ABD artık üçüncü dünya ülkesi

Dünyada ''emtia gurusu'' olarak tanınan yatırım ve finans uzmanı Jim Rogers, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hayat standartlarının giderek kötüleştiğinden şikayet ederek, ''Çok açık bir şekilde artık ABD bir üçüncü dünya ülkesi'' dedi.

Kişisel bloğundan ABD'deki yaşam standartlarının eskiye oranla hızlı ve kötüye doğru değiştiğini belirten Rogers, ''New York John F. Kennedy Havaalanı'na uçuyorsunuz ve anlıyorsunuz ki bir üçüncü dünya ülkesinin havaalanındasınız'' diye konuştu.

Rogers, şunları söyledi: ''Bu havaalanı zamanında liginde en iyisiydi ve New York da o zamanın en iyisiydi. ABD'de artık bi üçüncü dünya ülkesi taksisine binerek, üçücü dünya ülkesi kalitesinde yollardan geçerek New York'ta beş yıldızlı bir otele varıyorsunuz. O otelde beş yıldızlı bir üçüncü dünya ülkesi tabi. Çok açık bir şekilde, ABD bir üçüncü dünya ülkesi oldu.''

Zamanının büyük bir kısmını Singapur'da ya da seyahat ederek geçiren Rogers, ''Malesef, yaşam kalitemiz son beş yılda çok ciddi şekilde düştü'' ifadesini kullandı.