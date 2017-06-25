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Spor

Roger Federer'den 'erken' zafer

İsviçreli raket, Wimbledon'da da zafere ulaşırsa; Pete Sampras'ı geçerek; bu prestijli turnuvayı en çok kazanan tenisçi olacak

25 Haziran 2017 18:55

İsviçreli tenisçi Roger Federer, mücadele ettiği Halle Tenis turnuvasını kazanarak kariyerine bir şampiyonluk daha ekledi. 35 yaşındaki deneyimli raket, finalde karşı karşıya geldiği Alexander Zverev’i 53 dakikada yenerek şampiyon oldu. 

Çim zeminde finale dek set kaybetmeyen 35 yaşındaki İsviçreli tenisçi, Alexander Zverev’i de 2 set sonunda geçerek Almanya'da 9. kez şampiyon oldu.

Pete Sampras'ı geçmeye son adım

Federer, Alman rakibi Zverev’i 6-1 ve 6-3 tamamlanan set sonuçlarıyla 53 dakika sonunda yenmeyi başardı. İsviçreli tenisçi bu zaferle birlikte bu yıl 4. şampiyonluğunu kazandı. Wimbledon öncesi formda bir görüntü çizen Federer; Avustralya Açık, Indian Wells ve Miami Open'da mutlu sona ulaşmayı başarmıştı. Federer, sezonun geri kalan bölümüne daha iyi hazırlanmak amacıyla Fransa Açık Tenis Turnuvası'na katılmamıştı. 18 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Federer, 3 Temmuz'da başlayacak Wimbledon'da da zafere ulaşırsa; Pete Sampras'ı geçerek; bu prestijli turnuvayı en çok kazanan tenisçi olacak. (NTVSpor)

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